Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Φιλική “σφαλιάρα” από την Αλκμάαρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προβλημάτισαν οι “πράσινοι” με την απόδοσή τους κόντρα στην ολλανδική ομάδα.

Την ήττα με 3-0 γνώρισε ο Παναθηναϊκός απ’ την Αλκμάαρ στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας του που πραγματοποιήθηκε στο προπονητικό κέντρο της ολλανδικής ομάδας, δείχνοντας ξανά πολύ προβληματική κι αναιμική εικόνα (κυρίως) μεσοεπιθετικά.

Η Αλκμάαρ πλησίασε πρώτη το γκολ στο 10ο λεπτό, μετά από πολύ ωραία κίνηση και σουτ του Κάρλσον που πέρασε λίγο άουτ από το δεξί δοκάρι του Διούδη. Δύο λεπτά αργότερα (12’) οι Ολλανδοί έκαναν το 1-0 με το εξαιρετικό εναέριο τακουνάκι του Κάρλσον στην κίνηση από γέμισμα του Ράιντερς.

Στο 22’ από πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ του Σουγκαβάρα λίγα μέτρα έξω από την περιοχή, ο Διούδης έπεσε εντυπωσιακά στη γωνία του κι απέκρουσε. Η Αλκμάαρ συνέχισε να είναι πολύ πιο απειλητική βρίσκοντας τον τρόπο για να πλησιάσει στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Στο 34’ ο Διούδης έκανε ακόμη μία πολύ καλή επέμβαση σε σουτ του Ράιντερς έξω από την περιοχή, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 1-0.

Στο δεύτερο 45λεπτο ο Παναθηναϊκός άρχισε να “πατάει” λίγο καλύτερα και να κυκλοφορεί την μπάλα πιο ορθολογικά, ιδίως μετά τις μαζεμένες αλλαγές του Γιοβάνοβιτς. Στο 64’ από γύρισμα του Οστινγκ, ο Χατζηδιάκος έπιασε πλασέ με τη μία, όμως ο Ξενόπουλος αντέδρασε ξανά εντυπωσιακά, διώχνοντας με ενστικτώδη απόκρουση.

Στο 66’ ο Παναθηναϊκός κατέγραψε την πρώτη τελική του στο ματς, όταν μετά από ωραίο συνδυασμό, η μπάλα κατέληξε στον Σάντσες, ο οποίος έβγαλε τη σέντρα προς τον Καρλίτος που “κατέβασε” και σούταρε με τη μία, αλλά ο Βέρχουλστ έδιωξε με το πόδι.

Στο 85’ η Αλκμάαρ έφτασε σε δεύτερο γκολ με τον Μποαντού, ο οποίος συνδυάστηκε ωραία με τον Παυλίδη, πήρε και μία κόντρα και με πλασέ στη γωνία έκανε το 2-0, ενώ στο 88’ οι “πράσινοι” δέχθηκαν και τρίτο γκολ, με μακρινό σουτ του Ράιντερς, που κόντραρε στον Ρόμπι, άλλαξε πορεία και μπέρδεψε τον Ξενόπουλο, ο οποίος δεν μπόρεσε να επενέβη αποφασιστικά και να αποσοβήσει το 3-0.

Στο 88’ ο Καρλίτος εκτέλεσε απευθείας φάουλ, το οποίο απέκρουσε ελαφρώς ο Βέρχουλστ, η μπάλα χτύπησε στο αριστερό δοκάρι κι ο Ρόμπι από τα 4-5 μέτρα δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα καλά, πλασάροντας πολύ ψηλά άουτ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Αλκμάαρ (Πασκάλ Γιάνσεν): Βέρχουλστ, Σουγκαβάρα, Χατζηδιάκος (77’ Μπέκεμα), Ίντι (46’ Λετσέρτ), Ντε Βιτ (63’ Μποάντου), Κάρλσον (64’ Αμπουκάρ), Εβγεν (63’ Παυλίδης), Κλασί (46’ Κουπμάινερς), Ράιντερς, Όστινγκ, Γκούντμουντσον.

Παναθηναϊκός (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Διούδης (64’ Ξενόπουλος), Κώτσιρας (64’ Σάντσες), Βέλεθ (64’ Ρόμπι), Σιδεράς (64’ Σερπέζης), Χουάνκαρ (64’ Χατζηθεοδωρίδης), Αλεξανδρόπουλος (64’ Αθανασακόπουλος), Μαουρίσιο (56’ Αγιούμπ), Σαβιέρ (46’ Αϊτόρ), Βιγιαφάνιες (65’ Καμπετσής), Ενγκμπακοτό (58’ Καρλίτος), Μακέντα (60’ Ιωαννίδης).

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Κορινθία: Απανθρακωμένος μέσα σε καμένο αυτοκίνητο (βίντεο)

Αλόννησος: Σκότωσαν τον “Κωστή”, τη φώκια μασκότ του νησιού