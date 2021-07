Οικονομία

Οι πληρωμές από ΕΦΚΑ – ΟΑΕΔ

Αναλυτικά οι πληρωμές της ερχόμενης εβδομάδας από τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ.

Περίπου 2,5 δισ. ευρώ σε 5,6 εκατ. δικαιούχους θα καταβληθούν από 26 έως 30 Ιουλίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του e-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα:

Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα γίνουν την περίοδο 26-30 Ιουλίου οι εξής καταβολές:

Τη Δευτέρα 26 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί καταβολή ύψους 248.163 ευρώ για 19 δικαιούχους του Πολιτισμού (θέατρα). Κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας θα συνεχιστούν οι πληρωμές προς τους εν λόγω ανάλογα με τον ρυθμό εκκαθάρισης των επιχορηγήσεων.

Την Παρασκευή 30 Ιουλίου θα γίνουν οι παρακάτω πληρωμές:

α) Περίπου 19 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 45.041 δικαιούχους ως αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον Ιούνιο σε εργαζομένους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης στον κλάδο τουρισμού, σε συνέχεια υποβολής μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων.

β) 10,9 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 20.683 δικαιούχους Καλλιτέχνες, Τουριστικούς Συνοδούς και Ξεναγούς

γ) 1,3 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί σε 5.023 εργαζομένους ενταγμένους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για πληρωμή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας που αφορά στους μήνες Ιανουάριο 2021-Μάΐο 2021.

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 26-30 Ιουλίου οι εξής καταβολές:

Τακτικές πληρωμές

Τη Δευτέρα 26 Ιουλίου θα καταβληθούν 509,1 εκατ. ευρώ σε 1,073,926 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Αυγούστου των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ, το ΑΜΚΑ των οποίων λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Την Τρίτη 27 Ιουλίου θα καταβληθούν 509,4 εκατ. ευρώ σε 1,074,772 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Αυγούστου των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ των οποίων το ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.

Την Τετάρτη 28 Ιουλίου θα καταβληθούν 470 εκατ. ευρώ σε 855.034 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Αυγούστου των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ).

Την Πέμπτη 29 Ιουλίου θα καταβληθούν 553,2 εκατ. ευρώ σε 912,825 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Αυγούστου συνταξιούχων του Δημοσίου και τέως φορέων ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

Καθόλη τη διάρκεια της εβδομάδας, 17 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 610 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Τέλος, 15.500 ευρώ θα καταβληθούν σε 35 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης

Καταβολές αναδρομικών

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, την Τρίτη 27 Ιουλίου θα καταβληθούν αναδρομικά από την εφαρμογή του ν. 4760/2020 (συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα που υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης μετά τις 13 Μαΐου 2016).

Την Πέμπτη 29 Ιουλίου θα καταβληθούν αναδρομικά από την αναπροσαρμογή ποσοστών αναπλήρωσης του Ν.4670/20 (συνταξιούχοι του Δημοσίου).

Για τις λεπτομέρειες των πληρωμών θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση από τον e-ΕΦΚΑ.

Έκτακτες Πληρωμές

Την Πέμπτη 29 Ιουλίου θα καταβληθούν 11,5 εκατ. ευρώ σε 28.500 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων μηνός Αυγούστου 2021, στη βάση του ν. 4778/2021

Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

8 εκατ. ευρώ σε 21.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων

22 εκατ. ευρώ σε 8.500 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

5,5 εκατ. ευρώ σε 8.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

7 εκατ. ευρώ για Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (πληρωμή εισφορών σε φορείς)

Τέλος, από τον ΟΠΕΚΑ την Παρασκευή 30 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν οι εξής καταβολές:

175 εκατ. ευρώ σε 755.000 δικαιούχους για οικογενειακά επιδόματα

72 εκατ. ευρώ σε 172.000 δικαιούχους για αναπηρικά επιδόματα (αναπηρικά και διατροφής)

50,5 εκατ. ευρώ σε 230.244 δικαιούχους για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

29,8 εκατ. ευρώ σε 243.246 δικαιούχους για επίδομα στέγασης

12 εκατ. ευρώ σε 12.144 δικαιούχους για επίδομα γέννησης

11,2 εκατ. ευρώ σε 34.916 δικαιούχους για επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων

23,5 εκατ. ευρώ σε 125.000 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» (λόγω COVID-19)

232.640 ευρώ σε 6.601 δικαιούχους για επίδομα ομογενών-προσφύγων

296.382 ευρώ σε 920 δικαιούχους για επίδομα στεγαστικής συνδρομής

90.000 ευρώ σε 200 δικαιούχους για επίδομα αναδοχής

129.103 ευρώ σε 129 δικαιούχους για έξοδα κηδείας ανασφαλίστων

170.000 ευρώ σε 2.800 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια (προστασία κύριας κατοικίας)