Κόσμος

Κορονοϊός – Φάουτσι: Ποιοι θα χρειαστούν τρίτη δόση εμβολίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για τους ασθενείς που θα χρειαστούν πιθανότατα τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊου αναφέρθηκε ο κορυφαίος λοιμωξιολόγος, Άντονι Φάουτσι.

Ο κορυφαίος λοιμωξιολόγος στις ΗΠΑ Άντονι Φάουτσι δήλωσε σήμερα πως οι Αμερικανοί, που είναι ανοσοκατασταλμένοι, ενδέχεται να χρειαστούν αναμνηστική δόση εμβολίων κατά της Covid-19.

«Εκείνοι που είναι μεταμοσχευμένοι ασθενείς, που λαμβάνουν χημειοθεραπεία κατά του καρκίνου, που πάσχουν από αυτοάνοσες παθήσεις, που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά σχήματα, αυτά είναι τα άτομα, τα οποία, εάν υπάρξει αναμνηστική τρίτη δόση, κάτι που θα μπορούσε πιθανόν να συμβεί, θα βρίσκονται μεταξύ των πρώτων στις ευπαθείς ομάδες», επισήμανε ο Φάουτσι, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Επικαλούμενος πρόσφατες μελέτες, οι οποίες δείχνουν πως θα μπορούσε να υπάρξει εξασθενημένη ανοσία μεταξύ των εμβολιασμένων, ο Φάουτσι είπε οι Αμερικανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι επανεξετάζουν τα στοιχεία για να καθορίσουν πότε πιθανόν θα χρειαστούν αναμνηστικές δόσεις.

«Πρόκειται για μια δυναμική κατάσταση. Για μια εργασία σε εξέλιξη, εξελίσσεται όπως σε πολλές άλλες πτυχές της πανδημίας», τόνισε ο Φάουτσι, ο διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Μολυσματικών Ασθενειών των ΗΠΑ.

«Πρέπει να κοιτάζεις τα δεδομένα».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Μύκονος: άρση των περιοριστικών μέτρων

Ολυμπιακοί Αγώνες - Σάκκαρη: πέρασε άνετα στις “16”

Κατώτατος μισθός: επί τάπητος στο Υπουργικό Συμβούλιο