Life

Σωτήρης Τσιόδρας: Σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος της επιτροπής Λοιμωξιολόγων σε μία σπάνια έξοδο με τη σύζυγό του.

Μια σπάνια έξοδο έκανε ο Σωτήρης Τσιόδρας το βράδυ της Παρασκευής.

Ο λοιμωξιολόγος, σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, βρέθηκε από στην Επίδαυρο, όπου παρακολούθησε την παράσταση «Ιχνευταί του Σοφοκλή» σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του και μητέρα των επτά παιδιών του, Μίνα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Σωτήρης Τσιόδρας αλλά και η σύζυγός του, τήρησαν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό και εμφανίστηκαν φορώντας τις μάσκες προστασίας., τις οποίες δεν έβγαλαν σε όλη τη διάρκεια της παράστασης.

Δείτε τις φωτογραφίες στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στα Αθίκια: Απανθρακώθηκε ιερέας που γυρνούσε από βάφτιση (βίντεο)

Σεισμός στην Θήβα

Λονδίνο: Πλημμύρες από την καλοκαιρινή καταιγίδα (βίντεο)