Ολυμπιακοί Αγώνες: Αποκλείστηκε ο Μαυρομάτης

Ο Έλληνας σκοπευτής ολοκλήρωσε την παρουσία του στα προκριματικά και περιμένει να μάθει τη θέση του στην κατάταξη.

Ο Νίκος Μαυρομάτης αποκλείστηκε από τη συνέχεια του σκητ, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Ο Έλληνας σκοπευτής ολοκλήρωσε την παρουσία του στα προκριματικά με 119/125 βολές και πλέον περιμένει να ολοκληρώσουν όλοι οι αθλητές τις προσπάθειές τους στον 5ο γύρο για να μάθει τη θέση του στην κατάταξη.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/7), ο Μαυρομάτης είχε 24/25 βολές στον 4ο γύρο και 25/25 στον 5ο γύρο, ενώ στο πρώτο μέρος την Κυριακή (25/7) είχε 70/75 βολές (23/25, 24/25 και 23/25) μετά τους πρώτους τρεις γύρους του προκριματικού.

Αποκλείστηκαν επίσης οι δύο Κύπριοι αθλητές, Δημήτρης Κωνσταντίνου και Γιώργος Αχιλλέως. Την πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματος εξασφαλίζουν οι πρώτοι έξι.

