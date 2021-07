Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θωμαΐδης: πάνω από 3500 κρούσματα αυτήν την εβδομάδα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από 3.500 έως 4.000 κρούσματα αναμένονται αυτήν την εβδομάσα, σύμφωνα με τον καθηγητή. Τι λέει για το ενδεχόμενο τρίτης δόσης εμβολίου ο Χαράλαμπος Γώγος.

Πρόβλεψη για πάνω από 3.500 κρούσματα κορονοϊού μέσα στην εβδομάδα έκανε ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας, Νίκος Θωμαΐδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

“Είναι προφανές, με βάση τα λύματα, ότι ανάλογα τα τεστ που θα γίνουν, θα ξεπεράσουμε τα 3.500 κρούσματα κορονοϊού μέσα στην εβδομάδα” τόνισε χαρακτηριστικά μιλώντας στην εκπομπή “Καλοκαίρι Μαζί” και πρόσθεσε ότι στην Αττική αναμένονται από 1.500 έως 1.800 κρούσματα κάποια στιγμή το επόμενο διάστημα.

Ο καθηγητής σημείωσε πάντως ότι υπάρχουν σταθεροποιητικές τάσεις το τελευταίο διάστημα. "Φαίνεται ότι την τελευταία εβδομάδα ο ρυθμός αύξησης του ιικού φορτίου, στην Αττική τουλάχιστον, είναι της τάξης του 30%, που σημαίνει ότι δεν έχουμε μεγάλη αύξηση" πρόσθεσε.

Από πλευράς του ο καθηγητής λοιμωξιολογίας Χαράλαμπος Γώγος, μιλώντας στην εκπομπή τόνισε ότι οι άνω των 40 ετών πρέπει να εμβολιαστούν άμεσα, καθώς τα ποσοστά εμβολιασμού είναι χαμηλά.

όσον αφορά στο ενδεχόμενο να χρειαστεί και τρίτη δόση εμβολίου απάντησε ότι είναι κάτι που συζητείται και το μόνο σίγουρο είναι ότι κάποιες κατηγορίες πολιτών, όπως οι ηλικιωμένοι και εκείνοι που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή, έχουν μικρότερη ανταπόκριση.

Ειδήσεις σήμερα:

Υποχρεωτικός εμβολιασμός - Χρυσόγονος: Αντικίνητρο για τους μη εμβολιασμένους

Μητέρα 15χρονου θύματος ξυλοδαρμού: Τον χτυπούσαν ανελέητα και δεν επενέβη κανένας

Ολυμπιακοί Αγώνες - Σάκκαρη: πέρασε άνετα στις “16”