Κοινωνία

Υποχρεωτικός εμβολιασμός - Χρυσόγονος: Αντικίνητρο για τους μη εμβολιασμένους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Περιττή» χαρακτήρισε την επίκληση του άρθρου 25 ο καθηγητής Συνταγματολογίας μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί».

«Η επίκληση του άρθρου 25 είναι περιττή, υπάρχει καλύτερη που προβλέπει ότι πρέπει να φροντίζουμε για την υγεία των πολιτών, το άρθρο 21», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» αναφορικά με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό ο Κώστας Χρυσόγονος.

Ο καθηγητής Συνταγματολόγος χαρακτήρισε «επικίνδυνη» την επίκληση του άρθρου 25, καθώς «μπορεί να εξουδετερώσει κι άλλα δικαιώματα» και παραπέμπει σε, είναι «ολοκληρωτικό καθεστώς».

«Έχω αμφιβολίες για το κατά πόσο βολεύει και ωφελεί η χρήση υποχρεωτικού νόμου. Εδώ δεν προβλέπεται καταναγκασμός, είναι αντικίνητρο για τους μη εμβολιασμένους, ότι θα μπουν σε αναστολή», συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι, «είναι προφανές ότι δεν μπορεί να προστατεύει έτσι».

«Θα ήταν πρόσφορο μέτρο η υποχρεωτικότητα στην εστίαση», απάντησε σε σχετική ερώτηση, υπογραμμίζοντας ότι, «θα πρέπει όμως να λάβει μέτρα η πολιτεία για το πώς θα επιβιώσουν αυτοί που είναι σε αναστολή».

Ειδήσεις σήμερα:

Μητέρα 15χρονου θύματος ξυλοδαρμού: Τον χτυπούσαν ανελέητα και δεν επενέβη κανένας

Ολυμπιακοί Αγώνες - Σάκκαρη: πέρασε άνετα στις “16”

Φωτιά στο Ναύπλιο: βελτιωμένη εικόνα