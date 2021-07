Τοπικά Νέα

Πολίχνη: Ταυτοποιήθηκαν τρεις δράστες οπαδικού επεισοδίου

Το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε την 1η Απριλίου 2021 και είχε συζητηθεί για την αγριότητα των εμπλεκομένων.

Στην ταυτοποίηση των στοιχείων τριών ατόμων, που εμπλέκονται σε επίθεση με ληστεία σε βάρος οπαδών στην περιοχή της Πολίχνης τον περασμένο Απρίλιο, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνέβη την 1η Απριλίου του 2021, όταν ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, μεταξύ των οποίων ένας 26χρονος ημεδαπός και 24χρονος αλλοδαπός, έχοντας οπαδικά κίνητρα, επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά με χρήση αντικειμένων σε βάρος οπαδών ομάδας της πόλης, αφαιρώντας τον ρουχισμό ενός εξ αυτών, ενώ παράλληλα προκάλεσαν φθορές σε τρία οχήματά τους.

Συγκεκριμένα σχηματίσθηκε δικογραφία για την κατά περίπτωση συμμετοχή τους στην υπόθεση, σε βάρος δύο ημεδαπών, ηλικίας 26 και 30 ετών και ενός 24χρονου αλλοδαπού, που όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα είχε και καθοδηγητικό ρόλο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 30χρονος, σε δεύτερο χρόνο, ανάρτησε σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες, που αποτύπωναν την επίθεση με τον ξυλοδαρμό δύο ατόμων, καθώς και το αντικείμενο που αφαίρεσαν, ενώ συνοδευόταν από οπαδικά σχόλια εκ μέρους του χρήστη του συγκεκριμένου προφίλ, που επιδοκίμαζαν την επίθεση, παροτρύνοντας, υποκινώντας και ενθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτό τη διάπραξη αδικημάτων που υπάγονται στο νόμο περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού.

Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: thestival.gr

