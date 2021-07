Πολιτική

Τουρκία για Αγία Σοφία: είναι δική μας, δικαίωμά μας να την κάνουμε τζαμί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Τουρκία απορρίπτει τα άρθρα της απόφασης της UNESCO για τους ιστορικούς χώρους της Κωνσταντινούπολης και την κατηγορεί για προκατάληψη, μεροληψία και πολιτική σκοπιμότητα.

Προκλητική απάντηση στην UNESCO για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί δίνει η Τουρκία, με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Όπως αναφέρει η Άγκυρα, τόσο η Αγία Σοφία, όσο και το τζαμί της Μονής της Χώρας συγκαταλέγονται στις «Ιστορικές περιοχές της Κωνσταντινούπολης» και αποτελούν ιδιοκτησία της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

"Ο σκοπός και ο τρόπος της χρήσης των τζαμιών της Αγίας Σοφίας και της Μονής της Χώρας έχουν σχέση με τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας. Το τζαμί της Αγίας Σοφίας, το οποίο ανοίξαμε για προσευχή πριν από ένα χρόνο, αποτελεί παράδοση ενός δικαιώματος και άσκηση του κυριαρχικού δικαιώματος της χώρας μας" αναφέρει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Όπως τονίζεται μάλιστα, η Τουρκία απορρίπτει τα σχετικά άρθρα της απόφασης της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO για τους ιστορικούς χώρους της Κωνσταντινούπολης, "η οποία είναι γραμμένη με προκατάληψη, μεροληψία και με πολιτική σκοπιμότητα".

"Από την αρχή της διαδικασίας αποκατάστασης, η Τουρκία βρίσκεται σε ανοιχτή και αδιάκοπη επικοινωνία και συνεργασία με την UNESCO. Οι δύο επισκέψεις της Συμβουλευτικής Αποστολής της UNESCO στην Κωνσταντινούπολη μετά από πρόσκληση της Τουρκίας καταδεικνύουν σαφώς την εποικοδομητική και διαφανή προσέγγισή μας, η οποία αντικατοπτρίζεται επίσης στις εκθέσεις της Συμβουλευτικής Αποστολής. Τα τρέχοντα προγράμματα αποκατάστασης και άλλες υλοποιήσεις και στα δύο μνημεία δεν έχουν αρνητικό αντίκτυπο σύμφωνα με τα πρότυπα της UNESCO, αντίθετα στοχεύουν στην προστασία της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας του ακινήτου, όπως επιβεβαιώνεται από τις αποστολές της UNESCO 2019, 2020 και 2021" αναφέρει ακόμα το ΥΠΕΞ.

Καταλήγει δε λέγοντας ότι έχοντας πλήρη επίγνωση των δικαιωμάτων, των προνομίων και των ευθυνών της έναντι των περιουσιών της στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, η Τουρκία θα συνεχίσει τις επιμελείς και αυστηρές προσπάθειές της για τη διατήρηση των μνημείων της.

Ειδήσεις σήμερα:

Κικίλιας: ανοίγει η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό παιδιών 12 – 15 ετών

Κορονοϊός – Γεωργιάδης: Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει κανένα μέτρο

Κορονοϊός - Θωμαΐδης: πάνω από 3500 κρούσματα αυτήν την εβδομάδα (βίντεο)