Αλόννησος - “Κωστής”: οργή για τη φώκια που σκότωσε ψαροντουφεκάς

Εξοργισμένοι δηλώνουν οι κάτοικοι της Αλοννήσου για τη δολοφονία του "Κωστή", της φώκιας μασκώτ του νησιού. Το ανυποψίαστο ζώο χτυπήθηκε με ψαροντούφεκο που έφερε καμάκι μεγάλου διαμετρήματος.

Η Οργάνωση MoM προχώρησε από την πλευρά της σε κατάθεση μήνυσης κατά παντός υπευθύνου, όπως και ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου, εντός του οποίου φαίνεται ότι έχασε τη ζωή του ο "Κωστής".

Όπως αναφέρει ο Φορέας, η άτυχη φώκια θα ταφεί σε χώρου που διαμορφώθηκε ανάλογα, ενώ ελήφθησαν τα απαραίτητα δείγματα για περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση.

Ο ψαράς που βρήκε νεκρό το ζώο στα ανοιχτά της Αλοννήσου καταγγέλει, μιλώντας στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" την αδιαφορία των Αρχών, καθώς, όπως λέει, είχαν ενημερωθεί για την επικυνδυνότητα που υπήρχε από τη διάθεση της φώκιας για παιχνίδια με τους λοούμενους:

