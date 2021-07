Κοινωνία

Δασκάλα Αντετοκούνμπο στον ΑΝΤ1: να παίρνουμε παράδειγμα από τον Γιάννη

Το κάλεσμα της δασκάλας του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον Γιάννη και τους συμμαθητές του και οι αναμνήσεις της από τον “Greek Freak”.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» μίλησε η δασκάλα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη Β’ Δημοτικού, σχολιάζοντας πως «ήταν το καλύτερο παιδί, όπως όλα τα παιδιά».

«Τόση δύναμη που είχε αυτό το παιδί, έβαλε το στόχο, τον έφτασε και πρέπει να παίρνουμε παράδειγμα από αυτόν», είπε η Σωτηρία Πολύζου, λίγες μέρες αφού η ανάρτησή της έγινε viral.

«Ξέραμε τις δύσκολες συνθήκες, γνωρίζαμε τον αγώνα που έκαναν, αλλά ήταν αξιοπρεπείς», περιέγραψε την οικογένεια Αντετοκούνμπο και ευχήθηκε στον Γιάννη «να είναι καλά και να φτάνει ψηλά».

Τέλος, η κυρία Σωτηρία απεύθυνε πρόσκληση στον Γιάννη Αντετοκούνμπο κι όσους συμμαθητές του την άκουσαν, «αν θέλουν να συναντηθούμε, να τα πούμε από κοντά».

