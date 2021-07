Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: ανέβηκε θέσεις η Κατερίνα Δίβαρη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Κατερίνα Δίβαρη ανέβηκε στη γενική κατάταξη μετά την ολοκλήρωση των τριών ιστιοδρομιών της 2ης ημέρας στην κατηγορία σκαφών RS:X γυναικών.

Η Κατερίνα Δίβαρη ανέβηκε δύο θέσεις στη γενική κατάταξη μετά την ολοκλήρωση των τριών ιστιοδρομιών της 2ης ημέρας στην κατηγορία σκαφών RS:X γυναικών, στην Ενοσίμα, όπου διεξάγονται τα αγωνίσματα ιστιοπλοΐας των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία χθες (25/7) ήταν στην 23η θέση με 38 βαθμούς ποινής (19η στην 1η, τη 2η και την 3η ιστιοδρομία), βρίσκεται πλέον στην 21η θέση με 97 βαθμούς ποινής, με την ολοκλήρωση των τριών ιστιοδρομιών τη Δευτέρα (26/7). Συγκεκριμένα, στην 4η ιστιοδρομία, η Δίβαρη κατετάγη 20η, όπως και στην 5η, ενώ στην 6η ήταν 23η, την οποία και αφαίρεσε, καθώς ήταν η χειρότερή της.

Η Κύπρια Νατάσα Λάππα, βρίσκεται στην 22η θέση με 107 βαθμούς ποινής, αφού τερμάτισε 24η (1η), 25η (2η) και 26η (3η), 19η (4η), 17η (5η) και 22η (6η). Πέταξε την 3η κούρσα της, καθώς είχε το χειρότερο πλασάρισμα έως τώρα.

Προηγείται η Γαλλίδα Σαρλίν Πικόν με 14 βαθμούς ποινής, δεύτερη είναι η Βρετανίδα Έμα Ουίλσον με 14β. ποινής, ενώ τρίτη στη γενική κατάταξη μέχρι στιγμής είναι η Κινέζα Γιουνξιού Λου με 16 βαθμούς ποινής.

Συνολικά στα RS:X γυναικών μετέχουν 27 αθλήτριες.΄

Ειδήσεις σήμερα:

Αλόννησος - “Κωστής”: οργή για τη φώκια που σκότωσε ψαροντουφεκάς

Δασκάλα Αντετοκούνμπο στον ΑΝΤ1: να παίρνουμε παράδειγμα από τον Γιάννη

Κορονοϊός - Θωμαΐδης: πάνω από 3500 κρούσματα αυτήν την εβδομάδα (βίντεο)