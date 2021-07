Κόσμος

Καλιφόρνια: μαίνεται η τεράστια πυρκαγιά Ντίξι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πυροσβέστες προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά Ντίξι, η οποία είναι πλέον τόσο μεγάλη που επηρεάζει τις μετεωρολογικές συνθήκες.

Μια τεράστια πυρκαγιά που μαίνεται στην Καλιφόρνια τις τελευταίες ημέρες και η οποία έχει ήδη κατακάψει 770.000 στρέμματα βλάστησης έχει γίνει τόσο μεγάλη που έχει δημιουργήσει δικό της κλίμα, ένα γεγονός που αναμένεται να καταστήσει ακόμη πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστών.

Περισσότεροι από 5.400 πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά Ντίξι στα δάση της βόρειας Καλιφόρνιας. Η πυρκαγιά αυτή ολοένα και μεγαλώνει από τα μέσα Ιουλίου, λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, της ξηρασίας και των ισχυρών ανέμων. Η πυρκαγιά Ντίξι είναι τόσο μεγάλη που τις τελευταίες ημέρες δημιούργησε ένα νέφος που ονομάζεται πυροσωρείτης, το οποίο προκαλεί ισχυρούς ανέμους και κεραυνούς, οι οποίοι με τη σειρά τους ενισχύουν τις φλόγες. «Η αυριανή ημέρα μάλλον θα είναι πολύ δύσκολη: αν τα νέφη αυτά είναι αρκετά ψηλά, μπορεί να προκαλέσουν αστραπές», προειδοποίησε η μετεωρολόγος Τζούλια Ρούθφορντ.

Πυροσβέστες ακόμη και από τη Φλόριντα έχουν κινητοποιηθεί προκειμένου να βοηθήσουν στην κατάσβεση αυτής της πυρκαγιάς. Παρά το μέγεθός της, η πυρκαγιά Ντίξι μέχρι στιγμής έχει επεκταθεί σε απομονωμένες περιοχές κι έτσι δεν έχουν σημειωθεί πολλές ζημιές σε σπίτια και άλλα κτίρια.

Οι πυρκαγιές στην Καλιφόρνια είναι τόσο συχνές που πολλές φορές οι κάτοικοι της πολιτείας αναρωτιούνται τι μένει να καεί. Όμως εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, το φετινό καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερα ζεστό και ξηρό. Οι πυρκαγιές στην Καλιφόρνια φέτος έχουν ήδη κάψει τρεις φορές περισσότερη βλάστηση απ’ ό,τι την ίδια εποχή πέρυσι, αν και το 2020 ήταν η χειρότερη χρονιά στην ιστορία της πολιτείας σε ό, τι αφορά τις πυρκαγιές.

Σύμφωνα με προκαταρκτική έρευνα, η πτώση ενός δέντρου πάνω σε καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προκάλεσε την πυρκαγιά Ντίξι. Οι γραμμές αυτές ηλεκτροδότησης ανήκουν στην εταιρεία Pacific Gas & Electric (PG&E), μια ιδιωτική εταιρεία που ευθύνεται και για την πυρκαγιά Καμπ, η οποία το 2018 κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς την πόλη Πάρανταϊζ και προκάλεσε τον θάνατο 86 ανθρώπων λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά από το σημείο όπου ξέσπασε η πυρκαγιά Ντίξι.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλόννησος - “Κωστής”: οργή για τη φώκια που σκότωσε ψαροντουφεκάς

Δασκάλα Αντετοκούνμπο στον ΑΝΤ1: να παίρνουμε παράδειγμα από τον Γιάννη

Κορονοϊός - Θωμαΐδης: πάνω από 3500 κρούσματα αυτήν την εβδομάδα (βίντεο)