Πήρε απολυτήριο λυκείου στα 76 της με βαθμό 19,8! (βίντεο)

Η Σουλτάνα Παρτάλη δεν τα παράτησε ποτέ! Πέτυχε αυτό που επιθυμούσε για χρόνια! Τι είπε στον ΑΝΤ1.

Μαθήματα ζωής δίνει η Σουλτάνα Παρτάλη, η γυναίκα που αποφάσισε να ολοκληρώσει το λύκειο στα 76 της χρόνια.

Δηλώνει αποφασιστική, καθώς ότι αναλαμβάνει φροντίζει να το φέρει σε πέρας! Έτσι και έκανε! Κατάφερε να τελειώσει το λύκειο και μάλιστα με επιτυχία, σημειώνοντας βαθμολογία 19,8!

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" τόνισε ότι υπήρχε πάντα στο μυαλό της η επιθυμία να τελειώσει το σχολείο, κάτι που οι δυσκολίες που υπήρχαν κατά τα παιδικά της χρόνια την εμπόδισαν να πράξει.

Έψαχνε μια ευκαιρία, όπως είπε, και αυτή ήρθε στη Δράμα, σε ένα ταξίδι της και έτσι πήρε την απόφαση να κάτσει και πάλι στα θρανία!

