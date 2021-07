Life

Γιώργος Μαυρίδης: Η πρόταση γάμου στην Κρίστη Καθάργια (βίντεο)

Το βίντεο από την πρόταση γάμου που έκανε στην καλή του μοιράστηκε με το κοινό ο Γιώργος Μαυρίδης.

Το βίντεο από την πρόταση γάμου που έκανε ένα χρόνο πριν στη σύζυγό του πλέον, Κρίστη Καθάργια, δημοσίευσε ο Γιώργος Μαυρίδης.

Η πρόταση έγινε σε παραλία της Χαλκιδικής, όπου το ζευγάρι έπαιζε με τα σκυλιά και τα μπαλάκια τους. Μέσα σε ένα από τα μπαλάκια είχε κρύψει το δαχτυλίδι.

«Λοιπόν μάγκες, ήρθε η ώρα να κάνω πρόταση γάμου στη Κρίστη τώρα και έχω οργανώσει κάτι πάρα πολύ καλό. Κάνω ότι μιλάω τώρα, δε με βλέπει και της έχω δώσει τις κάμερες και της έχω πει να με βοηθήσει σε κάτι γυρίσματα που ετοιμάζω. Έχω στήσει κάτι πολύ καλό για πρόταση γάμου», είπε ο Γιώργος Μαυρίδης.

Όταν είδε τον Γιώργο Μαυρίδη να γονατίζει και το δαχτυλίδι μέσα στο μπαλάκι, σάστισε και έβαλε τα κλάματα.

