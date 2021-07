Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα ερωτικά, τα εργασιακά και οι..διακοπές. Τι προβλέπουν τα άστρα για σήμερα.

Aναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

Κριός: Έχετε αρχίσει και ψάχνεστε πολύ εσωτερικά για να δείτε τι είναι αυτά που σας ενοχλούν και τι είναι αυτά που μπορείτε να βελτιώσετε πρώτα στον εαυτό σας και μετά στους άλλους εξηγώντας τους τι σας ενοχλεί χωρίς υπεκφυγές… Ερωτικά, τα πράγματα έχουν ένα μυστήριο που όλο και θέλετε να το εξελίσσετε περισσότερο… Επαγγελματικά, είστε σε φάση που σας ενδιαφέρει το χρήμα και όχι το αποτέλεσμα!

Ταύρος: Μέρα με πολλά εργασιακά θέματα και βλέπετε ότι κάποια από αυτά έχουν και προεκτάσεις που αν τις αγγίξετε θα θέλετε να ασχοληθείτε τώρα αμέσως και να αφήσετε στην άκρη άλλα που σας απασχολούν… Ερωτικά, έχετε καταλάβει ότι τα πράγματα εξελίσσονται πολύ αισιόδοξα για εσάς, αλλά και εσείς κάνετε μεγάλη προσπάθεια… Επαγγελματικά, ζορίζεστε λιγότερο γιατί πιστεύετε στον εαυτό σας!

Δίδυμοι: Μέρα με πολλά εργασιακά θέματα και βλέπετε ότι κάποια από αυτά έχουν και προεκτάσεις που αν τις αγγίξετε θα θέλετε να ασχοληθείτε τώρα αμέσως και να αφήσετε στην άκρη άλλα που σας απασχολούν… Ερωτικά, έχετε καταλάβει ότι τα πράγματα εξελίσσονται πολύ αισιόδοξα για εσάς, αλλά και εσείς κάνετε μεγάλη προσπάθεια… Επαγγελματικά, ζορίζεστε λιγότερο γιατί πιστεύετε στον εαυτό σας!

Καρκίνος: Μέρα κατ’ εξοχή ερωτική για εσάς και έχετε τόσο πολύ διάθεση και φαντασία που θέλετε να κάνετε και μία ευχάριστη έκπληξη σε αυτούς που σας ενδιαφέρουν… Πάντως, αν δεν βρίσκετε τον τρόπο υπάρχουν φίλοι που μπορούν να σας συμβουλέψουν σωστά… Επαγγελματικά, υπάρχουν ενδιαφέρουσες εξελίξεις που σας κάνουν να πιστεύετε ότι μπορείτε να διεκδικήσετε κάτι καλύτερο!

Λέων: Μέρα με δουλειές σπιτιού ή θέματα σπιτιού που έρχονται να σας υπενθυμίσουν ότι δεν μπορείτε να αφήνετε έτσι τα ζητήματα χωρίς να τα λύνετε γιατί δεν μπορείτε να απαλλαχθείτε από αυτά… Ερωτικά, έχετε σταθερή πορεία, αλλά είστε και σωστά συγκρατημένοι και κινείστε αργά… Σίγουρα όμως, το ένστικτό σας, δε σας προδίδει… Επαγγελματικά, σωστά πιστεύετε ότι το καθήκον σας καλεί, σε διακριτικές αλλά άμεσες κινήσεις και μάλιστα σε αποφάσεις που σας επηρεάζουν συναισθηματικά!

Παρθένος: Ωραιότατα επικοινωνείτε σήμερα και υπάρχει και η ανάλογη ανταπόκριση οπότε αν μιλήσετε και ειλικρινά θα ξέρετε ότι θα μπορέσετε να καταλήξετε κιόλας… Η ουσία είναι ότι θέλετε ανανέωση και φυσικά αυτό δε θα έρθει από μόνο του, παρά με δικές σας κινήσεις… Ερωτικά, έχετε πολλές πιθανότητες να συνειδητοποιήσετε ότι τα πράγματα έχουν πάρει διαφορετική τροπή… Επαγγελματικά, αξιοποιήστε τις ιδέες σας και πηγαίνετέ τις ένα βήμα παραπέρα!

Ζυγός: Σίγουρα είστε πρωταγωνιστές των ημερών και έχετε σκεφτεί και τον τρόπο που θα δράτε… Σήμερα, παρόλα αυτά επαναπροσδιορίζετε τη θέση σας και προχωράτε με μικρά και σταθερά βήματα… Η ουσία είναι ότι είστε σε πλεονεκτική θέση και στα ερωτικά σας, αλλά αυτό είναι κάτι που δε σας απασχολεί σήμερα… Ερωτικά, νιώθετε έντονα συναισθήματα και δεν ξέρετε πώς να το διαχειριστείτε.. Επαγγελματικά, είστε αυτοί που πρέπει να ασκήσετε πίεση!

Σκορπιός: Έντονος εγωισμός είναι αυτός που σας κυριεύει σήμερα και αφού δεν μπορείτε να το διαχειριστείτε, είναι εύκολο να σας παρεξηγήσουν… Ερωτικά, τα πράγματα έχουν ενθουσιώδεις εξελίξεις, και αυτό σας επιτρέπει να κάνετε όνειρα και να μην βλέπετε εμπόδια πουθενά… Επαγγελματικά, είστε εσείς που έχετε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, γι’ αυτό μην αργείτε γιατί εσείς δεν επωφελείστε!

Τοξότης: Ενώ είστε πολύ κοινωνικοί και βλέπετε ότι αυτό σας ταιριάζει, σήμερα θέλετε να κάνετε οικονομία δυνάμεων και να γίνετε πιο εσωστρεφείς… Βασικά, αυτό που σας εξιτάρει είναι ότι θέλετε να κλείνετε ένα κύκλο που θα σας βοηθήσει να πάτε στον επόμενο… Ερωτικά, αντιδράτε όταν σας καταλογίζουν ευθύνες που δεν τις έχετε και ούτε τις αρνηθήκατε.. Επαγγελματικά, είστε πιο συγκεντρωμένοι, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ακόμα δυσκολίες!

Αιγόκερως: Έχετε βάλει φωτιά και αυτό σας κάνει να σκέφτεστε πολύ ανεξάρτητα και αγνοώντας και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό στους άλλους… Για τα επαγγελματικά, σας διαχωρίζετε τη θέση σας και προχωράτε ακάθεκτοι… Σίγουρα έχετε ανταγωνισμό, και δεν μπορείτε να δείτε τις συνέπειες… Ερωτικά, ξέρετε ότι είστε αυτοί που θα χρειαστεί να καθησυχάσετε τους άλλους με τα λόγια σας, και μετά με τις πράξεις σας!

Υδροχόος: Είστε πολύ εργατικοί και μάλιστα δείχνετε και ιδιαίτερο ζήλο να αποδείξετε κάτι που θα σας καθιερώσει σε πιο ψηλά κλιμάκια στα επαγγελματικά σας… Βέβαια, το κάνετε με έναν τρόπο που δεν είναι απόλυτα ευθύς, αλλά το πάτε πλάγια και δε δηλώνετε σε κανέναν τι σκοπούς έχετε, ακόμα και αν ξέρετε ότι μπορούν να σας βοηθήσουν… Ερωτικά, έχετε μεταβλητή διάθεση, κάτι που σας βάζει να κάνετε κάτι και μετά να το μετανιώνετε!

Ιχθύες: Καλοί ομιλητές είστε σήμερα με πολύ καλή απήχηση προς τους άλλους, και αυτό που σας αρέσει είναι ότι μπορείτε να λέτε αυτά που θέλετε και τίποτα παραπάνω και έχετε το αποτέλεσμα στα χέρια σας… Ερωτικά, αφήστε τον εαυτό σας ελεύθερο και παρασύρετε τους άλλους να φύγουν από τη ρουτίνα της καθημερινότητας… Επαγγελματικά, βάλτε ψηλότερους στόχους, και μην περιορίζετε τον εαυτό σας!

Πηγή: fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γιώργος Μαυρίδης: Η πρόταση γάμου στην Κρίστη Καθάργια (βίντεο)

Μητέρα 15χρονου θύματος ξυλοδαρμού: Τον χτυπούσαν ανελέητα και δεν επενέβη κανένας

Πήρε απολυτήριο λυκείου στα 76 της με βαθμό 19,8! (βίντεο)