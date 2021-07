Κόσμος

Σαρδηνία: τροχαίο προκάλεσε την τεράστια φωτιά (εικόνες)

Τεράστια καταστροφή από τη δασική πυρκαγιά που μαίνεται για τρίτη μέρα στο ιταλικό νησί.

Για τρίτη συνεχή ημέρα το πύρινο μέτωπο στη Σαρδηνία παραμένει ενεργό. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που συνέλεξε η Δασική Υπηρεσία του νησιού, η φωτιά ξεκίνησε από ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα. Ένα αυτοκίνητο εξερράγη και οι φλόγες επεκτάθηκαν αμέσως σε διπλανό δάσος.

Όπως έκανε γνωστό η Πολιτική Προστασία της Ιταλίας, και σήμερα οι ισχυροί άνεμοι μπορεί να ευνοήσουν την περαιτέρω εξάπλωση των πυρκαγιών, ιδίως στις ευρύτερες περιοχές των πόλεων Νούρο και Οριστάνο.

Στο μεταξύ, στην περιοχή συνεχίζουν να πραγματοποιούν ρίψεις νερού 8 ιταλικά Καναντέρ και ελικόπτερα της πυροσβεστικής και του ιταλικού στρατού. Οι εθελοντές και οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη κατά της φωτιάς, αδιάκοπα, καθ όλη την νύχτα, και η ακούραστη προσπάθειά τους επέτρεψε να σωθούν δύο ξενοδοχεία. Συνεχίζουν να καταστρέφονται όμως χιλιάδες στρέμματα γεωργικών και δασικών εκτάσεων.

Ο ιταλικός Τύπος μεταδίδει με έμφαση την είδηση ότι η Ελλάδα και η Γαλλία έσπευσαν να συνδράμουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης με δύο Καναντέρ η κάθε μια. Τα δυο Καναντέρ που απέστειλε η χώρα μας προσγειώθηκαν στις 4.30 το πρωί στο Αλγκέρο.

