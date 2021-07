Πολιτική

Τσίπρας: ντροπή να μη σέβεται η κυβέρνηση τα όνειρα της νέας γενιάς

Ολομέτωπη επίθεση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση.

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στον ρ/σ της Λέσβου "Στο Νησί 99FM" λίγο πριν την έναρξη της περιοδείας του στο νησί. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την κατηγόρησε ότι προωθεί εν μέσω πανδημίας μια πολύ σκληρή πολιτική ατζέντα με «επιλογές που αποδεικνύουν ότι, σε πρωτοφανές επίπεδο στα μεταπολιτευτικά χρόνια, επιδιώκει την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων και για να το κάνει αυτό δεν διστάζει να θέσει σε διακινδύνευση το δημόσιο συμφέρον».

Είπε ότι η νομοθέτηση του νέου πτωχευτικού ήταν «πολύ σημαντικό δώρο στις τράπεζες», η νομοθέτηση Χατζηδάκη για τα εργασιακά «πολύ σημαντικό δώρο στους μεγαλοεργοδότες, ιδίως στον ΣΕΒ», «τώρα έχουμε τη νομοθέτηση του ασφαλιστικού κι αυτό είναι δώρο σε μεγάλα funds που έρχονται να τζογάρουν τα χρήματα των Ελλήνων εργαζόμενων και ασφαλισμένων για να εξοικονομήσουν κέρδη», καθώς και ότι η νομοθέτηση Κεραμέως είναι «δώρο στους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών κολεγίων». Προσέθεσε ότι η επιλογή της κυβέρνησης «στερεί τη δυνατότητα σε χιλιάδες νέα παιδιά να περάσουν στην τριτοβάθμια ενώ το αξίζουν» και πως υπάρχει με τη ρύθμιση σειρά από «κρυφούς κόφτες, κόφτες σε ειδικά μαθήματα που βγάζουν εκτός πρώτης προτίμησης ακόμα και αριστούχους μαθητές». «Ντροπή για τη χώρα να έχουμε κυβέρνηση που δεν σέβεται τα όνειρα τής νέας γενιάς και τον κόπο των νοικοκυριών», σχολίασε, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση του πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και πως αν μέχρι του χρόνου τέτοιο καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ ξαναβρεθεί σε θέση ευθύνης «θα αποκαταστήσουμε αυτή την αδικία, τα παιδιά που κόπηκαν φέτος θα έχουν του χρόνου τη δυνατότητα να καταθέσουν μηχανογραφικά με τους φετινούς βαθμούς για να περάσουν στις σχολές που επιθυμούν να περάσουν».

Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι «η κυβέρνηση διαχειρίζεται με πολύ μεγάλη ελαφρότητα μια πολύ σημαντική υγειονομική κρίση και αναδεικνύει μέσα από την παιδαριώδη διαχείριση μια σειρά από αντιφάσεις που δεν κρύβονται». Σημείωσε ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτή την κρίση και να προστατευόμαστε και σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι όποτε αυξάνονται τα κρούσματα ρίχνει την ευθύνη στους πολίτες και όποτε η πανδημία βρίσκεται σε ύφεση λέει ότι τη νίκησε. Καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι δεν ενίσχυσε το ΕΣΥ, την ΠΦΥ, καθώς «αποτελεί ενδεχομένως πολιτική επιλογή γιατί η νεοφιλελεύθερη σκληρή γραμμή της είναι η ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων». Επίσης κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για «πολύ επικίνδυνη» επιλογή του διχασμού, της στρατηγικής του κοινωνικού αυτοματισμού, ότι «βάζει τους πολίτες σε μια διαρκή διχόνοια γιατί γνωρίζει ότι αν δεν βάλει τον έναν απέναντι στον άλλον, τότε όλοι μαζί θα στραφούν εναντίον του».

Στο ερώτημα για το ενδεχόμενο πολιτικών εξελίξεων, ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι «είτε έτσι είτε αλλιώς η κλεψύδρα έχει γυρίσει, είμαστε πέραν του μισού της θητείας της κυβέρνησης» και πως η κυβέρνηση «έχει διαψεύσει όλες τις προσδοκίες από την εκλογή της». Ανέφερε ότι η ΝΔ προεκλογικά «είπε ‘καλύτερες δουλειές' και «έφερε εργασιακό νόμο που οι δουλειές θα είναι σε κατάσταση ζούγκλας», «είπε ‘λιγότεροι φόροι' και τους είδαν μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών έχει δει μείωση του εισοδήματος και της αγοραστικής δύναμης», «είπε ‘ασφάλεια του πολίτη' και βρισκόμαστε σε κατάσταση Κολομβίας με μια μαφία να οργιάζει και τον πολίτη να αισθάνεται ανασφαλής απέναντι σε έναν αυταρχισμό απέναντι του». «Μένει η διαχείριση της πανδημίας», πρόσθεσε, «όπου έχουμε μια παταγώδη αποτυχία».

Ο κ. Τσίπρας ρωτήθηκε «για την αποκάλυψη της εφημερίδας Documento για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων της συζύγου του πρωθυπουργού», σχολιάζοντας ότι «το ένα θέμα είναι ότι ο πρωθυπουργός δεν τηρεί τους νόμους». Είπε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε ψηφίσει ευρωπαϊκή οδηγία που αφορούσε εξωχώριες επιχειρήσεις και «είχαμε πει ότι κάθε πολιτικό πρόσωπο, δεν θα έχουν δικαίωμα αυτοί και τα συγγενικά τους πρόσωπα α' βαθμού να είναι ιδιοκτήτες ή να κατέχουν μετοχές επιχειρήσεων της αλλοδαπής». «Αν στον κ. Μητσοτάκη δεν αρέσει να είναι υπόχρεος να αποδεικνύει πόθεν αποκτήθηκαν τα περιουσιακά του στοιχεία, να πάει να αλλάξει τον νόμο, να παρανομεί όμως δεν νομίζω ότι είναι κάτι που τον τιμά», σημείωσε. «Το δεύτερο το πιο ατιμωτικό είναι η απόπειρα να δημιουργήσει εντυπώσεις με ψευδή στοιχεία, το να λες ψέματα για να αποδείξεις ότι δεν παρανόμησες», προσέθεσε, λέγοντας «πως αν αυτό συνέβαινε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ δεν θα μπορούσε να σταθεί ούτε λεπτό ο όποιος πρωθυπουργός».

«Φανταστείτε να συνέβαινε σε ‘μένα, να απέκρυπτα από τη δήλωση μου στοιχεία για την περιουσία μου ή να έδινα ψεύτικες δικαιολογίες την επόμενη μέρα. Θα ήταν πρώτο θέμα στην ατζέντα των ΜΜΕ;». Το θέμα είναι η ισονομία, σημείωσε «και υπάρχει και θέμα δημοκρατίας και πλουραλισμού, γιατί εδώ δημιουργείται ένα καθεστώς που αποκρύπτει από τον δημόσιο διάλογο ζητήματα που ενοχλούν την ηγεσία του καθεστώτος». «Στον δημόσιο βίο πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, ισονομία, δικαιοσύνη και δημοκρατία, εκτός αν μας πει ο κ. Μητσοτάκης ότι οι νόμοι είναι για όλους τους άλλους εκτός απ' τον ίδιο. Και εν τοιαύτη περιπτώσει αν συνεχίσει να μη δίνει απαντήσεις και αν η αρμόδια επιτροπή της Βουλής και η Δικαιοσύνη συνεχίζει να ποιεί τη νήσσαν τότε να σταματήσουμε κι εμείς να κάνουμε δηλώσεις πόθεν έσχες…». Είπε πως «το ζήτημα δεν είναι αν έχει ή δεν έχει λεφτά, αλλά αν τηρεί τους νόμους».

«Είναι πολύ θλιβερό αυτό που έγινε με τον Ιάσονα Αποστολόπουλο και νομίζω δεν τιμά την Προεδρία της Δημοκρατίας ως θεσμό να βγάζει διαρροές που ουσιαστικά ρίχνει την ευθύνη αλλού ή απομειώνει τις όποιες θεσμικές αρμοδιότητες αφορούν τη προεδρία της Δημοκρατίας», απάντησε ο κ. Τσίπρας, ερωτηθείς σχετικά. «Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί, αυτό που ξέρω εγώ και ο καθένας είναι ότι αν έχει δυο αποκλειστικές αρμοδιότητες ο ΠτΔ είναι η η απονομή χάριτος και η απονομή τιμής σε πολίτες. Σημείωσε ότι περιμένει κάποιες ουσιαστικές εξηγήσεις. «Με στεναχωρεί όλη αυτή η εξέλιξη, θεωρώ αδιανόητο ο κάθε βουλευτής εν προκειμένω ένας βουλευτής που έχει γίνει διάσημος για τις ακραίες, ρατσιστικές πολλές φορές τοποθετήσεις, να γίνεται πορτιέρης του Προεδρικού Μεγάρου». Ανέφερε ότι είναι «θλιβερή εξέλιξη» γιατί ο διασώστης Ιάσονας Αποστολόπουλος δεν θα παρασυμοφορηθεί «επειδή σε κάποιους δεν αρέσουν οι απόψεις του». Είπε ότι «αυτοί οι κάποιοι δεν είναι η Προεδρία της Δημοκρατίας που τον επέλεξε προς παρασυμοφόρηση, αλλά είναι οι ακραίοι κύκλοι εντός του κυβερνώντος κόμματος, και ειναι ακόμα πιο προφανές ότι δεν είναι ευθύνη του ΥΠΕΞ και μιας χαμηλόβαθμης επιτροπής που τυπικά γνωμοδοτεί προς τον ΠτΔ…». «Είναι ηλίου φαεινότερο ότι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης παρενέβη για να υπάρξει αυτή η εξέλιξη», είπε. Υποστήριξε ότι «είναι και θεσμικό και πρόβλημα ουσίας, πού πηγαίνουμε ως πολιτεία να δημιουργείται μια κατάσταση ενός ασφυκτικού καθεστώς που όποιος διαφωνεί με τον αυτοκράτορας και την πολιτική του δεν θα έχει δικαίωμα είτε να εκφράζει τις απόψεις του είτε να απολαμβάνει της τιμής που η Πολιτεία επιλέγει;».

«Θέλω να ελπίζω», είπε ο κ. Τσίπρας, «ότι θα είναι το τελευταίο θλιβερό συμβάν γιατί όταν εμπλέκεται ένας θεσμός, η Προεδρία της Δημοκρατίας, και υποβαθμίζεται αυτός ο θεσμός είναι μια πολύ αρνητική εξέλιξη που δεν αφορά μόνο την πολιτική σφαίρα αλλά και το θεσμικό πλαίσιο». Ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε «υποκριτική στάση» τους πανηγυρισμούς «ορισμένων πολιτευτών της συντηρητικής παράταξης» για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. «Τώρα πανηγυρίζουν και κάνουν ποσταρίσματα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με την ελληνική σημαία αλλά εδώ είναι κήρυκες του μίσους και ψηφίζουν νόμους που αποκλείουν τα παιδιά των μεταναστών από την προοπτική ενσωμάτωσης τους στην ελληνική κοινωνία».

Για το προσφυγικό είπε μεταξύ άλλων ότι «η πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε να αντιμετωπίσει πολύ μεγάλες δυσκολίες, προφανώς έγιναν και λάθη, εντούτοις καταφέραμε να διαχειριστούμε τα πράγματα και η πολιτική της ΝΔ μέσα σε έξι μήνες έδειξε ότι οδήγησε τα πράγματα σε τραγικές καταστάσεις». «Ο κορονοϊός μάς έχει δώσει ένα διάλειμμα, να δούμε τι θα γίνει μετά», είπε, «δεν είμαι βέβαιος ότι δεν θα ξαναβρεθούμε απέναντι στο πρόβλημα». Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι μπροστά στον κίνδυνο η χώρα να γίνει «μαύρο κουτί, αποθήκη ανθρώπινων ψυχών», «έπρεπε να βρούμε μια λύση, επισκέφτηκα τρεις φορές την Τουρκία, παίξαμε πρωταγωνιστικό ρόλο για να βρεθεί μια συμφωνία, δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, αλλά ήταν μια συμφωνία που μείωσε τις ροές, μείωσε τους θανάτους ανθρώπων και έδινε μια προοπτική» και προσπαθήσαμε «να κάνουμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να διατηρήσουμε τα πράγματα σε μια διαχειρίσιμη κατάσταση- δεν ήταν πάντα διαχειρίσιμη η κατάσταση».

Προσέθεσε ότι «καταφέραμε να έχουμε πάνω από 20.000 μετεγκαταστάσεις» και «καταφέραμε σε όλη τη χώρα να δημιουργήσουμε μια σειρά από κέντρα υποδοχής για να μην είναι μόνο τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που θα υφίστανται τη μεγάλη πίεση». «Αφήσαμε μια κατάσταση διαχειρίσιμη με περίπου 5.500 στη Λέσβο τότε και μέσα σε έξι μήνες έγιναν 23.000 γιατί η στρατηγική της νέας κυβέρνησης τότε ήταν να δυσαρεστήσει τα νησιά της πρώτης γραμμής προκειμένου να μην έχει δυσαρεστημένη την υπόλοιπη Ελλάδα γιατί η ρητορική του μίσους και η ρατσιστική ρητορική που ενσωμάτωσε στην προεκλογική προπαγάνδα της είχε δημιουργήσει εστίες αντίστασης σε τοπικό επίπεδο σε όλη την Ελλάδα», είπε και σημείωσε ότι η λύση δεν είναι η δημιουργία τεράστιων κέντρων-φυλακών στα νησιά της πρώτης γραμμής, αλλά η ισχυρή διεκδίκηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε η ΕΕ να αναλάβει τις ευθύνες της. Ταυτόχρονα, ανέφερε, πέραν των μετεγκαταστάσεων, η λύση είναι η διασπορά του όποιου βάρους όχι σε 5 νησιά αλλά σε όλη τη χώρα».

Σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Τσίπρας είπε ότι η κυβέρνηση έχει «λάθος στρατηγική» αντιμετώπισης τους και πως ο κ. Μητσοτάκης έχει οδηγηθεί σε μια στρατηγική «απραξίας και αμηχανίας» ως απόρροια «διαφωνιών και αντιφάσεων στο εσωτερικό της κυβέρνησης». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είπε ότι είναι απολύτως θετικός στο να ανοίγει η ΕΕ δρόμους προς την Τουρκία, όμως η Ελλάδα μέσα από αυτό πρέπει να κατοχυρώνει τα δικά της δικαιώματα. Σημείωσε ότι ο ίδιος ζήτησε ένα νέου τύπου Ελσίνκι, που θα δεσμεύει την Τουρκία στην προοπτική επίλυσης με βάση το διεθνές δίκαιο. «Δεν το έκανε αυτό η κυβέρνηση, πανηγύριζε για τη δήθεν ψύχραιμη και ήρεμη συμπεριφορά της Τουρκίας, πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις, ένα μήνα μετά ανοίγει τα Βαρώσια ο Ερντογάν. Τώρα εδώ που βρισκόμαστε θεωρώ ότι ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να παγώσει τη διαδικασία αν ο Ερντογάν υλοποιήσει τις απειλές για τα Βαρώσια», είπε. «Εμείς ψύχραιμα τοποθετούμαστε στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, αλλά δεν μπορούμε να μην καυτηριάσουμε ότι η κυβέρνηση οδηγεί τον τόπο σε τετελεσμένα που δημιουργούν πολύ χειρότερες συνθήκες για την εξυπηρέτηση των εθνικών μας συμφερόντων». «Δεν αρκεί να λέμε ότι είμαστε αλληλέγγυοι στην Κύπρο -αυτό έλειπε να μην ήμασταν-, η Ελλάδα πρέπει να σταθεί αξιοποιώντας τη δυνατότητα τη ως μέλος της ΕΕ και θέτοντας στο τραπέζι συγκεκριμένα προτάγματα», τόνισε. «Δεν μπορεί η Ευρώπη να συζητά την αναθεώρηση της τελωνειακής ένωσης σα να μη συμβαίνει τίποτα και να έχουμε μια Τουρκία που δεν δεσμεύεται για τη δίκαιη επίλυση, στη βάση του διεθνούς δικαίου, της διαφοράς με την Ελλάδα για την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα και ταυτόχρονα δημιουργεί νέα τετελεσμένα στην Κύπρο».

ΝΔ: Γιατί, άραγε, δεν θα επισκεφθεί ο κ. Τσίπρας τη Μόρια;

«Από το σημερινό πρόγραμμα του κ. Τσίπρα στη Λέσβο (και πιθανόν και στη Μυτιλήνη), είδαμε, όπως δημοσιοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ, να απουσιάζει η επίσκεψη στη Μόρια και στο νέο σύγχρονο, Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στο Καρα-Τεπέ», αναφέρει η ΝΔ, σε ανακοίνωσή της, και αναρωτιέται «γιατί άραγε;».

«Θεωρεί ο κ. Τσίπρας ότι το μεταναστευτικό δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα για το νησί ύστερα από τη μείωση των ροών και το κλείσιμο της άθλιας δομής στη Μόρια; Με την παρουσία του στη Μόρια ή στο Καρά-Τεπέ θα θύμιζε στους κατοίκους της Λέσβου αλλά και σε όλους τους Έλληνες την απαράδεκτη πολιτική του στο μεταναστευτικό. Αλλά όλοι θυμούνται. Κρίνουν και συγκρίνουν», προσθέτει η ΝΔ.

