Πατήσια: Μεταφορά ναρκωτικών με ταξί

Με ταξί μετέφεραν την κοκαΐνη οι δύο συλληφθέντες στα Πατήσια.

Δύο άνδρες, ηλικίας 26 και 32 ετών, συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στα Πατήσια, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν να κατέχουν (με σκοπό τη διακίνηση), μέσα σε ταξί, ποσότητα κοκαΐνης και παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν, ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 1.919 γραμμάρια κοκαΐνης, 19 γραμ. κοκαΐνης σε υγρή μορφή, το χρηματικό ποσό των 1.540 ευρώ, 7 συσκευές κινητής τηλεφωνίας και το ταξί που χρησιμοποιούσαν.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

