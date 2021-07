Κοινωνία

Γλυφάδα: συλλήψεις για κλοπές από αυτοκίνητα

Αφαιρούσαν από τα αυτοκίνητα χρηματικά ποσά, τιμαλφή, ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα και διάφορα άλλα αντικείμενα.

Δύο Αλγερινοί και ένας Τυνήσιος συνελήφθησαν, στη Γλυφάδα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, κατηγορούμενοι ως μέλη συμμορίας που διέπραττε κλοπές από ΙΧ αυτοκίνητα, στην ίδια περιοχή.

Όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, οι τρεις αλλοδαποί διέπρατταν συστηματικά διαρρήξεις αυτοκινήτων, από τα οποία αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, τιμαλφή, ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα και διάφορα άλλα αντικείμενα.

Από την έως τώρα αστυνομική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 12 περιπτώσεις κλοπών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

