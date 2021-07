Αθλητικά

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Πρόστιμο για προσβλητικές δηλώσεις

Πρόστιμο επέβαλε η Euroleague στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο λόγω δηλώσεων που είχε κάνει.

Πρόστιμο 70.000 επέβαλε η Euroleague στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, για δηλώσεις που «αποδείχθηκαν προσβλητικές για την διοργάνωση και τη διοίκησή της».

Η ανακοίνωση:

«Ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που εμπλέκεται με τον Παναθηναϊκό, τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 70.000 ευρώ για δηλώσεις που αποδείχθηκαν προσβλητικές για τη Euroleague και τη διοίκησή της, με βάση το άρθρο 24.1Γ του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague».

