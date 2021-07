Τεχνολογία - Επιστήμη

Κυβερνοεπίθεση στο Δήμο Θεσσαλονίκης: Αποκαθίστανται οι υπηρεσίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες υπολογιστές παραμένουν εκτός λειτουργίας μετά την κυβερνοεπίθεση ransomware.

Σε σταδιακή επαναλειτουργία τίθενται οι υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες αποκατάστασης των πληροφοριακών συστημάτων, έπειτα από κυβερνοεπίθεση που δέχθηκαν με κακόβουλο λογισμικό την Πέμπτη 22 Ιουλίου.

Από την πρώτη στιγμή υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου με τη συνδρομή συνεργαζόμενων εταιρειών εργάζονται αδιάλειπτα με στόχο την αποκατάσταση κατά ασφαλή τρόπο.

Ήδη σε λειτουργία βρίσκονται βασικές υπηρεσίες του Δήμου και καταβάλλονται προσπάθειες για την πλήρη αποκατάσταση.

Ο αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Γιώργος Αβαρλής δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ πως το μόνο που παραβιάστηκε είναι το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων, «όμως αυτά είναι δημόσια έγγραφα και το 90% είναι αναρτημένα στη Διαύγεια και επομένως μπορούν να ανακτηθούν».

Επανέλαβε πως δεν υπάρχει πρόθεση να καταβληθούν λύτρα στους χάκερ και πως η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συνεχίζει τις έρευνες.

Σύμφωνα με τον κ. Αβαρλή, στο νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον του δήμου Θεσσαλονίκης συνδέθηκαν αρχικά 50 σταθεροί και φορητοί υπολογιστές που δεν μολύνθηκαν από το κακόβουλο λογισμικό.

Το επόμενο διάστημα θα γίνει προσπάθεια να αποκατασταθούν 800 υπολογιστές του δήμου, ενώ θα αντικατασταθούν άλλοι 700 παλαιότερης τεχνολογίας και πιο ευάλωτοι σε επιθέσεις.

Οι επιθέσεις ransomware εξελίσσονται σε σοβαρό διεθνές πρόβλημα τους τελευταίους μήνες, όπως συνέβη με την πρόσφατη κυβερνοεπίθεση στην εταιρεία αγωγών Colonial Pipeline, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να στεγνώσει η ανατολική ακτή των ΗΠΑ από καύσιμα και να προκληθεί ζημιά δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης – Κατώτατος μισθός: Αύξηση 2%

Προϋπολογισμός: αύξηση στα έσοδα

Αχαΐα: Φωτιά στην περιοχή Ζήρια Αιγίου