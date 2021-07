Οικονομία

Κορονοϊός – “Ελευθέριος Βενιζέλος”: αποζημίωση για τη ζημία της πανδημίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η αποζημίωση για τη ζημία που προκάλεσε στο διεθνές αεροδρόμιο των Αθηνών η απαγόρευση των πτήσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, την ενίσχυση ύψους 110 εκατομμυρίων ευρώ για την αποζημίωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε., τoύ χειριστή του διεθνούς αεροδρομίου Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, για τη ζημία που προκλήθηκε από το ξέσπασμα του κορονoϊού και τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που η Ελλάδα και άλλες χώρες έπρεπε να εφαρμόσουν για να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού.

Αυτό το μέτρο θα επιτρέψει στην Ελλάδα να αποζημιώσει τον αερομεταφορέα του διεθνούς αεροδρομίου της Αθήνας για τις ζημίες που υπέστη κατά την περίοδο μεταξύ 23 Μαρτίου και 30 Ιουνίου 2020 ως άμεσο αποτέλεσμα του κορονοϊού και των ταξιδιωτικών περιορισμών που ισχύουν. Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσης επιχορήγησης και ακύρωσης των τελών παραχώρησης.

Το μέτρο εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο β’ της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επιτρέπει στην Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται από τα κράτη μέλη για την αποζημίωση εταιρειών για τη ζημία που προκαλείται άμεσα από έκτακτα συμβάντα, όπως ως το ξέσπασμα της COVID19. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το κοινοποιηθέν μέτρο θα αντισταθμίσει τις ζημίες που συνδέονται άμεσα με το ξέσπασμα του κοροναϊού. Διαπίστωσε επίσης ότι το μέτρο είναι αναλογικό, καθώς η αποζημίωση δεν υπερβαίνει αυτό που είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση της ζημίας.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων δύναται να οδηγήσει σε μόνιμη αύξηση του επιπέδου του πραγματικού ΑΕΠ στο μακροχρόνιο ορίζοντα (20 έτη) μεταξύ 6% και 9,9%, με τις θετικές επιδράσεις να επεκτείνονται και σε άλλες μακροοικονομικές μεταβλητές. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, τα οφέλη για την οικονομία θα είναι διατηρήσιμα μακροχρόνια μόνο εφόσον υπάρξει πλήρης υλοποίηση των προβλεπόμενων διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, τα οικονομικά οφέλη του Εθνικού Σχεδίου θα είναι βραχυπρόθεσμα και η οικονομία θα επιστρέψει σταδιακά στην αρχική της κατάσταση.

Ειδήσεις σήμερα:

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Πρόστιμο για προσβλητικές δηλώσεις

Κατώτατος μισθός: πώς διαμορφώνεται μετά την αύξηση

Ρόδος: φωτιά στην περιοχή της Θολού