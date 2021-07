Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σκρέτσος: Ποια είναι τελικά η επίδραση των εμβολιασμών;

Σύγκριση δεδομένων κρουσμάτων και νοσηλειών μεταξύ του 3ου και του 4ου κύματος της πανδημίας, από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ.

Τα δεδομένα των κρουσμάτων και των νοσηλειών μεταξύ του 3ου και του 4ου κύματος της πανδημίας, παρουσιάζει σε ανάρτησή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος, προκειμένου όπως αναφέρει να γίνουν κατανοητά τα οφέλη του εμβολιασμού στη δημόσια υγεία.

Όπως αναφέρει «εως χθες είχαν πραγματοποιηθεί 10,2 εκατ. εμβολιασμοί με το 53,3% του γενικού πληθυσμού και το 61,3% του ενήλικου πληθυσμού να έχει κάνει τουλάχιστον μια δόση.

Τι αποτελέσματα έχει φέρει, λοιπόν, αυτό το επίπεδο ανοσίας του πληθυσμού στο σύστημα υγείας;

Την εβδομάδα 26/4/2021, λίγο μετά την κορύφωση δηλαδή του 3ου κύματος, είχαμε αντίστοιχο αριθμό κρουσμάτων με τα κρούσματα που έχουμε σήμερα, και συγκεκριμένα:

-7ήμερος κυλιόμενος δείκτης ημερήσιων κρουσμάτων -2451

-ενεργά κρούσματα -25355

-7ήμερος κυλιόμενος δείκτης ημερήσιων εισαγωγών σε νοσοκομεία – 462

-νοσηλευόμενο -5343

-διασωληνωμένοι 813

-7ήμερος κυλιόμενος δείκτης ημερήσιων θανάτων – 79

Την εβδομάδα 19/7/2021, και ενώ ήδη μετράμε 4 εβδομάδες από την έναρξη του 4ου κύματος, τα αντίστοιχα δεδομένα είναι τα εξής:

-7ήμερος κυλιόμενος δείκτης ημερήσιων κρουσμάτων 2568 (άνοδος +4,8%)

-ενεργά κρούσματα -24353 (πτώση -4%)

-7ήμερος κυλιόμενος δείκτης ημερήσιων εισαγωγών σε νοσοκομεία 138 (πτώση -70%)

-νοσηλευόμενοι 1045 (πτώση – 80,4%)

-διασωληνωμένοι 125 ( πτώση -84,6%)

-7ήμερος κυλιόμενος δείκτης ημερήσιων θανάτων 8 ( πτώση – 90%)

Συνεπώς και συμπερασματικά, με παρόμοια στατιστικά κυκλοφορίας του ιού και κρουσμάτων στην κοινότητα έχουμε 70% λιγότερες ημερήσιες εισαγωγές στα νοσοκομεία, 80% λιγότερους νοσηλευόμενους, 85% λιγότερους διασωληνωμένους και 90% λιγότερους θανάτους.

Τα δεδομένα αυτά είναι συντριπτικά υπέρ της χρησιμότητας των εμβολιασμών για την προστασία της υγείας των πολιτών που επέλεξαν να εμβολιαστούν και τη μείωση της επιβάρυνσης στο σύστημα υγείας. Αυτό μάλιστα παρατηρείται απέναντι σε μια πολύ πιο επιθετική μετάλλαξη του ιού, όπως είναι η μετάλλαξη Δ.

Αυτό δεν σημαίνει ότι χαλαρώνουμε τα μέτρα ατομικής προστασίας, καθώς όσο αυξάνεται το μερίδιο του πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί προφανώς θα αυξάνεται και ο αριθμός των εμβολιασμένων πολιτών που θα κολλάνε τον ιό αλλά θα έχουν σημαντικά λιγότερες πιθανότητες να νοσήσουν σοβαρά.

Όσοι είναι δύσπιστοι λοιπόν απέναντι στα εμβόλια ας το ξανασκεφτούν καλά και ας επιλέξουν αυτή την αυτονόητα αναγκαία πράξη ατομικής προστασίας και συλλογικής ευθύνης».

