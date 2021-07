Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στην Ινδονησία

Ισχυρή σεισμική δόνηση "ταρακούνησε" το Σουλαουέζι. Πετάχτηκαν από τα σπίτια τους οι κάτοικοι.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,3 βαθμών σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών της νήσου Σουλαουέζι της Ινδονησίας σήμερα, όπως ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC). Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 30 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το EMSC.

Οι αμερικανικές σεισμολογικές υπηρεσίες αναφέρουν, από την πλευρά τους, πως το μέγεθος του σεισμού ήταν 6,2 και κάνουν λόγο για εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων. Διευκρινίζουν πως δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο σεισμός σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων δυτικά της πόλης Λουβούκ, στον κόλπο Τόμινι, στο βόρειο τμήμα της νήσου.

Η περιοχή επλήγη από μια σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 βαθμών νωρίτερα σήμερα.

Τοπικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως κάτοικοι, που διαμένουν κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, βγήκαν τρέχοντας από τα σπίτια τους, όμως δεν υπάρχουν προς το παρόν αναφορές για ζημιές.

