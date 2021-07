Κοινωνία

Αθηνών - Κορίνθου: Φωτιά σε αυτοκίνητο εν κινήσει (βίντεο)

Αυτοκίνητο άρπαξε φωτιά στην Εθνική Οδό. Πώς γλίτωσε την τελευταία στιγμή ο οδηγός.

Ένα αυτοκίνητο έπιασε φωτιά εν κινήσει στο 40ο χιλιόμετρο της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου στα Μέγαρα.

Σύμφωνα με το korinthostv ο οδηγός του αυτοκινήτου έντρομος πρόλαβε και σταμάτησε το όχημα και το εγκατέλειψε ενώ στο σημείο έσπευσαν 4 πυροσβέστες με δυο οχήματα.

Παρά την επέμβαση της πυροσβεστικής, το αυτοκίνητο κάηκε σχεδόν ολοσχερώς.

