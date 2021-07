Life

Δίαιτα χωρίς... δίαιτα στις διακοπές

Αυτό το καλοκαίρι, κάνε έξυπνες επιλογές και η ζυγαριά σου θα σε ευγνωμονεί!

Πώς θα σου φαινόταν η ιδέα να κάνεις δίαιτα... χωρίς δίαιτα στις διακοπές σου; Να γυρίσεις πιο ξεκούραστη, πιο ανανεωμένη αλλά και πιο ξεπρησμένη; Κι όμως υπάρχει τρόπος να μην στερηθείς τίποτα και κάνοντας έξυπνες επιλογές η ζυγαριά και τα ρούχα σου να σε ευγνωμονούν!

Τι να φας στην δίαιτα σου στις διακοπές

ΠΡΩΙΝΟ

Ημίπαχο Γάλα/1 ποτήρι χυμό & δημητριακά ολικής αλέσεως ή μπάρα δημητριακών

Ημίπαχο Γάλα/1 ποτήρι χυμό & 2-3 φρυγανιές Ή ρυζογκοφρέτες με μέλι ή μαρμελάδα & μαλακή μαργαρίνη ή τυρί χαμηλών λιπαρών ή ταχίνι ή αυγό βραστό

Ημίπαχο Γάλα/1 ποτήρι χυμό & 1 κουλούρι Θεσσαλονίκης

Ημίπαχο Γάλα/1 ποτήρι χυμό & 1 Τοστ με γαλοπούλα και τυρί χαμηλών λιπαρών

ΣΝΑΚ

Τοστ με ψωμί σίκαλης, τυρί χαμηλό σε λιπαρά, γαλοπούλα βραστή, ντομάτα

Κουλούρι ή ρυζογκοφρέτες με σουσάμι ή cream crackers σίκαλης & τυρί χαμηλό σε λιπαρά

Φρέσκα ή αποξηραμένα φρούτα ή χυμοί

Γιαούρτι ή γάλα χαμηλό σε λιπαρά με δημητριακά ολικής αλέσεως

Μπάρες δημητριακών ολικής αλέσεως

Μπισκότα τύπου πτι μπερ ή πολυδημητριακών ή χωρίς ζάχαρη

