Οικονομία

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί: Ξεκινούν οι αιτήσεις - Πώς θα υποβάλλονται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άνοιξαν οι αιτήσεις για 121 προσλήψεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΕΔ.

Ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021, η υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη συνολικά 121 ατόμων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών σταθμών του ΟΑΕΔ. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η Τετάρτη 4 Αυγούστου.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr με κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apaskholese-sto-demosio-tomea/aitese-proslepses-stous-brephonepiakous-stathmous-tou-oaed. Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr > Εργασία και ασφάλιση > Απασχόληση στο δημόσιο τομέα > Αίτηση πρόσληψης στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Οι 121 θέσεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του ΟΑΕΔ κατανέμονται ως εξής: 36 θέσεις εντός του νομού Αττικής, 7 θέσεις στον νομό Αιτωλοακαρνανίας, 3 θέσεις στον νομό Άρτας, 7 θέσεις στον νομό Αχαΐας, 2 θέσεις στον νομό Δράμας, 2 θέσεις στον νομό Ευρυτανίας, 5 θέσεις στον νομό Ημαθίας, 4 θέσεις σε Πυλαία- Θεσσαλονίκη, 5 θέσεις στον νομό Θεσπρωτίας, 4 θέσεις στον νομό Ιωαννίνων, 12 θέσεις στον νομό Καβάλας, 11 θέσεις στον νομό Καρδίτσας, 5 θέσεις στον νομό Λάρισας, 2 θέσεις στον νομό Μεσσηνίας, 6 θέσεις στον νομό Ξάνθης, 3 θέσεις στον νομό Ροδόπης, 3 θέσεις στον νομό Σερρών και 4 θέσεις στον νομό Τρικάλων. Σημειώνεται ότι η επί μέρους κατανομή των ατόμων, εντός εκάστου νομού, αναγράφεται στην οικεία ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2021) που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Μετά την κατάρτιση των πινάκων ο ΟΑΕΔ θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε 20 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στα καταστήματα και στον ιστότοπο www.oaed.gr τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ.

Τα κύρια προσόντα των υποψηφίων, ανάλογα με τον κωδικό θέσης, είναι τα εξής:

* Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας για τους εξής κωδικούς θέσεων: 101, 103, 106, 108, 112, 113, 115, 119, 121, 125, 127, 130, 133, 136, 139, 141, 144, 148, 152, 155, 156, 159, 160, 162.

* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας για τους εξής κωδικούς θέσεων: 102, 104, 109, 116, 120, 122, 126, 128, 131, 132, 137, 140, 142, 145, 149, 153, 157, 161.

* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης - Αρχιμάγειρας (chef) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας για τους εξής κωδικούς θέσεων: 107, 110, 114, 117, 123, 129, 134, 146, 150, 163.

Επισημαίνεται ότι οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος του β.δ. 151/1971 (ΦΕΚ 52Α') Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ' Γυμνασίου.

* Για τους κωδικούς των θέσεων: 105, 111, 118, 124, 135, 138, 143, 147, 151, 154, 158, 164 δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

Ειδήσεις σήμερα:

Εμβολιασμοί 12 - 15 ετών: Την Παρασκευή ανοίγει η πλατφόρμα - Πώς θα κλείνονται τα ραντεβού

Ποινικός Κώδικας: Αυστηρότερες ποινές για ειδεχθή εγκλήματα - Τι αλλάζει στους όρους αποφυλάκισης

“Άγριες Μέλισσες”: 22 φωτογραφίες από τα γυρίσματα του τρίτου κύκλου