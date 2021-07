Life

Πότε μια γυναίκα εγκαταλείπει τον άνδρα που αγαπά

Οι 4 βασικοί λόγοι που οδηγούν τη γυναίκα στην συζυγική εγκατάλειψη.

Τι είναι αυτό που ωθεί μια γυναίκα να εγκαταλείψει κάποιον που αγάπησε πολύ; Κάποιον με τον οποίο αρχικά ονειρεύτηκε να περάσει το υπόλοιπο της ζωής της μαζί του; Κάποιον με τον οποίο μπορεί να έχει παιδιά, κοινές αναμνήσεις και άλλα άπειρα κοινά βιώματα; Κάποιον με τον οποίο έχει κοιμηθεί εκατοντάδες ή και χιλιάδες νύχτες μαζί; Μια γυναίκα δεν εγκαταλείπει τον άνδρα που αγαπά χωρίς να δώσει αγώνα για να μην χαθούν.

Σύμφωνα, όμως, με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο American Sociological Association το 70% των αιτήσεων διαζυγίων κατατίθενται από γυναίκες. Πράγμα που σημαίνει ότι η πιθανότητα να εγκαταλείψει μια γυναίκα τον άνδρα της δεν είναι διόλου απίθανη.

Με βάση τις μαρτυρίες γυναικών που έχουν βρεθεί σε αυτή τη θέση, 4 φαίνεται να είναι οι βασικοί λόγοι που είναι πιθανό να οδηγήσουν μια γυναίκα σε αυτή την απόφαση.

Νιώθει ότι αγνοείται ή ότι δεν εκτιμάς την αξία της

Η ψαγμένη πληροφορία που χρειάζεται να ξέρεις: οι γυναίκες απατούν τους άνδρες τους - ακόμα κι αν τους αγαπούν - όταν δεν είναι ευτυχισμένες στη σχέση τους. Έρευνα επιβεβαιώνει ότι το 56% των γυναικών που έχουν απατήσει δήλωναν την περίοδο της απιστίας δυστυχισμένες. Η παραμέληση είναι ένας βασικός λόγος που μια γυναίκα καταλήγει να απατήσει. Οι ειδικοί στις σχέσεις των δύο φύλων επιβεβαιώνουν ότι, ενώ οι άνδρες απατούν κυρίως για σεξουαλικούς λόγους, οι γυναίκες αναζητούν το ενδιαφέρον, τη σημασία και την επιβεβαίωση που δεν εισπράττουν από τον σύντροφό τους. Τι άλλο χρειάζεται να ξέρεις; Ότι η παραμέληση είναι μορφή κακοποίησης. Ως εκ τούτου, μια γυναίκα που εγκαταλείπει τον σύντροφό της λόγω παραμέλησης είναι μια κακοποιημένη γυναίκα.

Είσαι απών από τη ζωή της

Δεν έχει σημασία αν ζείτε στο ίδιο σπίτι μαζί. Αν τρώτε μαζί, αν κοιμάστε μαζί, αν χτίζετε το σπίτι σας μαζί, αν μεγαλώνετε τα παιδιά σας μαζί. Εκείνη σε θέλει δίπλα της στα μικρά σημαντικά δικά της. Για να διαλέξετε το χρώμα του υφάσματος για τους καναπέδες στο σαλόνι, για να δείτε μαζί την αγαπημένη της σειρά, για να φάτε στο αγαπημένο της εστιατόριο (με εσένα θέλει να πάει εκεί κι όχι με τις φίλες της), ή για να σου λέει όλα όσα έγιναν στη δουλειά την ώρα που μαγειρεύει. Κουραστικό μερικές φορές -δεν λέω-, όμως η ζωή μπορεί να σου φανεί απελπιστικά άδεια, όταν εκείνη εξαφανιστεί από τη ζωή σου. Και η απουσία της περισσότερο αβάσταχτη από όσο μπορείς να φανταστείς.

