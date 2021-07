Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το προηγούμενο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Μεγάλωσε εκ νέου τη Δευτέρα ο απολογισμός των θυμάτων της COVID-19 στη χώρα μας, ενώ τριψήφιος παραμένει ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ.

Ειδικότερα, το απόγευμα της Δευτέρας ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.070 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από αυτά, 14 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 13 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Σε ό,τι αφορά στη γεωγραφική κατανονή των νέων κρουσμάτων, στην Αττική εντοπίστηκαν 671, στη Θεσσαλονίκη 262, στο Ηράκλειο 112, στα Χανιά 65, στην Κοζάνη 52, στη Ρόδο 51, στο Ρέθυμνο 43, στην Αχαΐα 41, στην Εύβοια 40 και στη Λάρισα 40.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Η ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ

