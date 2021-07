Life

Kitty Spencer: Ο εντυπωσιακός γάμος της ανιψιάς της πριγκίπισσας Diana

Ο εκατομμυριούχος σύζυγος και το παραμυθένιο νυφικό.

Η Λαίδη Kitty Spencer παντρεύτηκε! Η ανιψιά της πριγκίπισσας Diana δέθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον Michael Lewis, σε έναν πολυτελή ιταλικό γάμο το Σαββατοκύριακο.

Το 30χρονο μοντέλο είπε το πολυπόθητο «Ναι» στον 62χρονο εκατομμυριούχο, σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, στο Villa Aldo Brandini στο Frascati της Ιταλίας.

Τα αδέρφια της Kitty, Louis Spencer, Viscount Althorp και Samuel Aitken ήταν εκείνα που την συνόδευσαν στον διάδρομο της τελετής, σύμφωνα με τη Daily Mail. Οι αδελφές της, η Eliza και η Amelia παρευρέθηκαν, επίσης.

