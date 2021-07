Life

Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Πότε θα δείξουν το μωράκι τους στον κόσμο

Τι αναφέρουν δημοσιεύματα σχετικά με την απόφαση του ζευγαριού.

Ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, μετά την άφιξη της κόρης τους, Lilibet-Diana.

Το μικρό κοριτσάκι ήρθε να ολοκληρώσει την ευτυχία της οικογένειας και τόσο ο Harry όσο και η Meghan ανακοίνωσαν ότι θα πάρουν γονική άδεια 20 εβδομάδων, με βάση την οποία δεν θα δώσουν συνεντεύξεις και δεν θα δημοσιεύσουν φωτογραφίες της νεογέννητης κόρης τους σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με την βασιλική εμπειρογνώμονα Daniela Elser, το ζευγάρι θέλει να ζήσει πολύ ιδιωτικά τις πρώτες στιγμές με την Lilibet, χωρίς τα αδιάκριτα βλέμματα των παπαράτσι και η μικρούλα τους να ζήσει φυσιολογικά.

