“Άγριες Μέλισσες”: 22 φωτογραφίες από τα γυρίσματα του τρίτου κύκλου

Η σειρά των δυνατών συγκινήσεων άρχισε, ήδη, να γράφει τον συγκλονιστικό Γ’ κύκλο της.

Οι «Άγριες Μέλισσες», που έφεραν και πάλι την ελληνική Μυθοπλασία σε πρώτο πλάνο καθηλώνοντας σε κάθε επεισόδιό τους πάνω από 1.500.000 τηλεθεατές, επιστρέφουν τη νέα σεζόν στον ΑΝΤ1.

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Λευτέρη Χαρίτου, με τον μύθο των «Άγριων Μελισσών» να πλάθεται μέσα από νέες ιστορίες και νέα πρόσωπα, από τη συγγραφική πένα της Μελίνας Τσαμπάνη και του Πέτρου Καλκόβαλη.

Το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 θα βρει τους ήρωες των «Άγριων Μελισσών» ανυποψίαστους και η ζωή τους θα ανατραπεί για ακόμα μια φορά.

