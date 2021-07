Τοπικά Νέα

Εμβολιασμοί 12 - 15 ετών: Την Παρασκευή ανοίγει η πλατφόρμα - Πώς θα κλείνονται τα ραντεβού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Επιτροπή άναψε το "πράσινο φως” για εμβολιασμούς σε παιδιά 12-15 ετών.

Στην πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος και στις εξελίξεις αναφορικά με τα εμβόλια αναφέρθηκαν στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους και η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού, Μαρία Θεοδωρίδου.

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους αρχικά αναφέρθηκε στα ποσοστά των εμβολιασμέων ανά ηλικία. Όπως ενημέρωσε σήμερα έχουν γίνει μέχρι στιγμής 62.000 εμβολιασμοί και η μέρα θα κλείσει κοντά στους 75.000 εμβολιασμούς.

Συνολικά, από την πρώτη μέρα, έχουν γίνει πάνω από 10.200.000 εμβολιασμοί.

5.600.000 συμπολίτες μας έχουν κάνει έστω μία δόση του εμβολίου, αριθμός που αντιστοιχεί στο 63% επί του ενήλικου πληθυσμού.

4.915.000 συμπολίτες μας έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, αριθμός που αντιστοιχεί στο 55% επί του ενήλικου πληθυσμού.

Ακολούθως ο κ. Θεμιστοκλέους, ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή (30/7) ανοίγει η πλατφόρμα για τα ραντεβού των παιδιών από 12 έως 15 ετών.

Το ραντεβού μπορούν να το κλείσουν οι γονείς ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας emvolio.gov.gr, τα ΚΕΠ ή τα φαρμακεία, ενώ τα παιδιά θα προσέρχονται σε εμβολιαστικά κέντρα με τους γονείς ή τους κηδεμόνες.

Νωρίτερα ο ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.070 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από αυτά, 14 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 13 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Σε ό,τι αφορά στη γεωγραφική κατανονή των νέων κρουσμάτων, στην Αττική εντοπίστηκαν 671, στη Θεσσαλονίκη 262, στο Ηράκλειο 112, στα Χανιά 65, στην Κοζάνη 52, στη Ρόδο 51, στο Ρέθυμνο 43, στην Αχαΐα 41, στην Εύβοια 40 και στη Λάρισα 40.

Ειδήσεις σήμερα:

Πατήσια: Μεταφορά ναρκωτικών με ταξί

Καιρός - ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο για καύσωνα διαρκείας

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας