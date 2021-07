Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη - Αναστασιάδη

Την Τρίτη στην Αθήνα η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, θα έχει αύριο, Τρίτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η συνάντηση θα λάβει χώρα στις 18:30 στο Μέγαρο Μαξίμου και ακολούθως οι κ.κ. Μητσοτάκης και Αναστασιάδης θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Βουλή, στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»

