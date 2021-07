Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εγκυμοσύνη: 1 στις 10 ανεμβολίαστες κινδυνεύουν να διασωληνωθούν (βίντεο)

Έκκληση στις εγκύους να εμβολιαστούν απευθύνουν μαιευτήρες και λοιμωξιολόγοι, μετά τον θάνατο 30χρονης στο Θριάσιο.​

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Η νεαρή μητέρα είχε μόλις 3 μήνες που είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της. Είχε αποφύγει να εμβολιαστεί όσο ήταν έγκυος και αργότερα λεχώνα, από φόβο για πιθανές επιπλοκές, όπως εξήγησε ο συντετριμένος σύζυγος στους γιατρούς. Όταν εκτέθηκε στον ιο, τα συμπτώματα στην αρχή ήταν ήπια, και φαινόταν να αναρρώνει ομαλά.

Ώσπου το πρωί του περασμένου Σαββάτου η κατάστασή της παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση, με αποτέλεσμα να φτάσει στο Θριάσειο νοσοκομείο με υψηλότατο πυρετό και χωρίς τις αισθήσεις της. Εκεί οι γιατροί θα ανακαλύψουν ότι η 31χρονη πάσχει από οξεία ηπατική ανεπάρκεια, κάτι που δενγνώριζε η οικογένειά της, και διατάζουν άμεση εισαγωγή της στην εντατική.

Σοκαρισμένοι ακόμη και οι ίδιοι οι γιατροί που την ανέλαβαν, είδαν την νεαρή μητέρα να σβήνει μέσα σε λίγες ώρες.

«Το θέμα της ηπατικής ανεπάρκειας δεν το γνώριζε. Η κοπέλα έπαθε ηπατικό κώμα και κατέληξε. Είχε μολις πριν 3 μήνες γεννήσει το δεύτερο παιδάκι της. Είχε άλλο ένα ενός έτους.

«Οι γιατροί το χαρακτηρίζουν κεραυνοβόλο ηπατική ανεπάρκεια, δυστυχώς ήταν πάρα πολύ ραγδαία η επιδείνωσή της και δεν κατέστη δυνατό να την σώσουμε. Πιθανότατα ήταν σύμπτωμα της νόσου, αν και πολύ σπάνιο, αλλά για να το επιβεβαιώσουν αυτό θα χρειαστεί νεκροτομή», δήλωσε ο διοικητής 2ης ΥΠΕ 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, Χρήστος Ροιλός.

Σύμφωνα με έρευνα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 1 στις 10 έγκυες που δεν εχουν εμβολιαστεί και εκτέθηκαν στον ιό κατά το 3ο τρίμηνο της κύησης, κινδυνεύουν να διασωληνωθούν .

«…πρεπει να εμβολιαστούν 2o kai 3ο τρίμηνο…μεταφέρουν τα προστατευτικά αντισώματα στο έμβριο ενδομητρίως αλλά και με το θηλασμό στο μωρό» , τονίζει η καθηγήτρια Μαιευτικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Σοφία Καλανταρίδου.

Την ίδια στιγμή, από τον περασμενο Δεκέμβριο εως σήμερα, 4 έμβρυα στη χώρα μας βρήκαν φρικτό ενδομήτριο εμβρυικό θάνατο από επίτοκες που εκτέθηκαν στον ιο. Σύμφωνα με τα εως τώρα ερευνητικά δεδομένα αυτών των τεσσάρων περιπτώσεων, ο κορονοιός προκάλεσε μια σπάνια και σοβαρή βλάβη εξαιτίας οξείας φλεγμονής στον πλακούντα, με αποτέλεσμα τα έμβρυα να βρουν ασφυκτικό θάνατο στην κοιλιά της μητέρας τους.

