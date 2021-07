Υγεία - Περιβάλλον

AstraZeneca - Κρήτη: Ο σύζυγος της Γλυκερίας που πέθανε μετά το εμβόλιο, θα κάνει την 2η δόση

Η συγκινητική ανάρτηση της γιατρού από το Κ.Υ. Αγίας Βαρβάρας με την οποία συνομίλησε ο Μανώλης Κρυοβρυσανάκης.

Έχασε την σύζυγό του από παρενέργειες του εμβολίου κατά του κορονοϊού, σε μια τραγωδία που συγκλόνισε το πανελλήνιο. Από την πρώτη στιγμή, κράτησε μια ψύχραιμη και αξιοπρεπή στάση, την ώρα που είχε να ανέβει έναν πραγματικό Γολγοθά. Και τώρα, θέλει να ολοκληρώσει τον δικό του εμβολιασμό...

Ο λόγος για τον Μανώλη Κρυοβρυσανάκη, τον σύζυγο της 44χρονης Γλυκερίας Μανουσάκη - Κρυοβρυσανάκη, ο οποίος επικοινώνησε με το Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας και ζήτησε να προγραμματιστεί η δεύτερη δόση του δικού εμβολιασμού! Μάλιστα, ζήτησε από το γιατρό με τον οποίο μίλησε τηλεφωνικά, να κάνει την δεύτερη δόση με άλλο σκεύασμα, από αυτό που είχε κάνει ο ίδιος και η αδικοχαμένη Γλυκερία...

Ο γιατρός από το Κ.Υ. Αγίας Βαρβάρας, με την άδεια του Μανώλη, δημοσιοποίησε το περιστατικό με την παρακάτω ανάρτηση στο facebook:

Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια ιδιαίτερη εμπειρία που έζησα πριν λίγες ημέρες….

Ενώ βρισκόμουν στο τακτικό ιατρείο μου , έρχεται η νοσηλεύτρια βάρδιας του εμβολιαστικού και με σχεδόν τρεμάμενη φωνή μου ζήτησε να πάω επειγόντως στο τηλέφωνο για να συνομιλήσω με κάποιο πολίτη αναφορικά με τη 2η δόση του εμβολίου του.

Στη γραμμή του τηλεφώνου ήταν ένας ευγενέστατος κύριος , που μέχρι να ακούσω το όνομά του δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ την πραγματοποίηση του διαλόγου μας .

«Μανώλης Κρυοβρυσανάκης» .

Μπορεί να μην σας θυμίζει κάτι το ονοματεπώνυμό του στο πρώτο άκουσμα , πρόκειται όμως για το σύζυγο της ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ, που «έφυγε» πριν ένα μήνα μετά την πρώτη δόση του εμβολιασμού της.

Ήσυχη φωνή, γλυκός λόγος αναμειγμένος με περίσσιο πόνο …. δηλώνει ότι η μόνη του παράκληση είναι να πραγματοποιήσει τη 2η δόση του δικού του εμβολιασμού καθαρά για ψυχολογικούς λόγους με άλλο σκεύασμα, αφού τόσο αυτός όσο και η Γλυκερία ήταν ΥΠΕΡΜΑΧΟΙ των εμβολίων. Μάλιστα η ίδια του είχε ζητήσει να συνεχίσει ….ώστε να μην γίνει η περίπτωσή της σημαία των αντιεμβολιαστών !!!

Τού ζήτησα την άδεια να γράψω για το διάλογό μας, στέλνοντάς του το κείμενο να το διαβάσει πριν τη δημοσίευση, και με εξέπληξε ακόμη μια φορά λέγοντας:

« Γιατρέ από τη συνομιλία μας κατάλαβα πολλά και σου έχω εμπιστοσύνη τι θα γράψεις …μη μου στείλεις τίποτα !!!!

Πηγή: ekriti.gr

