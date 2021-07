Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Παυλάκης για μετάλλαξη Δέλτα στον ΑΝΤ1: Χίλιες φορές μεγαλύτερο το ιικό φορτίο (βίντεο)

Η στάση όλων μας θα κρίνει τι θα γίνει το φθινόπωρο, υπογραμμίζει ο ερευνητής στο Εθνικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ.​

Δεν έκρυψε την ανησυχία του για την επέλαση του κορονοϊού, ο Γιώργος Παυλάκης, ερευνητής στο Εθνικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στη Ρίτσα Μπιζόγλη.

«Είμαστε στο 4ο κύμα, έχουμε δρόμο μπροστά μας», είπε και εξήγησε πως αυτό οφείλεται στη μετάλλαξη Δέλτα, η οποία έχει επικρατήσει και στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε, είναι πολύ πιο επικίνδυνη από τα προηγούμενα στελέχη, γιατί μεταδίδεται πανεύκολα και παράγει 1.000 φορές μεγαλύτερο ιικό φορτίο.

Ερωτηθείς σχετικά με το αν είναι πιο ήπια τα συμπτώματα, ο κ. Παυλάκης απάντησε πως δεν έχουμε καμία τέτοια ένδειξη. «Είναι τα ίδια, ίσως και χειρότερα».

«Η ισορροπία που είχαμε βρει μέχρι σήμερα, τα μέτρα που παίρναμε, ίσως δεν είναι αρκετά», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση το Φθινόπωρο θα εξαρτηθεί από τη στάση μας τους επόμενους μήνες. Απηύθυνε, τέλος, έκκληση στους πολίτες να εμβολιαστούν πριν φύγουν για διακοπές.

