ΕΚΑΒ: Διασώστες επανάφεραν στη ζωή 36χρονο που είχε πάθει ανακοπή καρδιάς

Επανέφεραν στη ζωή έναν 36χρονο έπειτα από 35 λεπτά καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Η καρδιά του ξαναχτύπησε μετά από 35 λεπτά.

Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν έναν 36χρονο Ιρακινό στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Λίγο μετά το μεσημέρι της Δευτέρας ένας 36χρονος Ιρακινός έπαθε ανακοπή καρδιάς σωριάστηκε στο έδαφος με διασώστη του ΕΚΑΒ να φτάσει στο σημείο με μηχανή ταχείας ανταπόκρισης. .

Λίγα λεπτά αργότερα και αφού ήταν σε εξέλιξη η προσπάθεια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης στον 36χρονο καταφθάνει και η Κινητή Ιατρική Μοναδα και ένα ασθενοφόρο για έξτρα βοήθεια.

Έπειτα από 35 λεπτά επίμονης προσπάθειας αναζωογόνησης η καρδιά του 36χρονου άρχισε να χτυπάει και πάλι και μεταφέρθηκε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Ιπποκράτειου νοσοκομείου.

Πηγή: thestival.gr

