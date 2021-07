Οικονομία

Πέθανε ο Νίκος Ταβουλάρης

Συγκίνηση στο επιχειρηματικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Νίκου Ταβουλάρη.

Πέθανε σε ηλικία 93 ετών, ο πρώην πρόεδρος στα ναυπηγεία Ελευσίνας και Νεωρίου Σύρου, Νίκος Ταβουλάρης. Ο πρώην αξιωματικός του στρατού, ο οποίος αποστρατεύθηκε το 1963 οικειοθελώς με τον βαθμό του ταγματάρχη από τον ελληνικό στρατό, ασχολήθηκε με τις επιχειρήσεις σε διυλιστήρια και ναυπηγεία.

Ήταν στενός συνεργάτης επί σειρά ετών του εφοπλιστή Σταύρου Νιάρχου, ενώ ασχολήθηκε για λίγο με την πολιτική, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 (κοντά στον Α. Ανδριανόπουλο αρχικά και στον Α. Σαμαρά στη συνέχεια). Και πάλι όμως απορροφήθηκε από τις επιχειρήσεις, αγοράζοντας με ομάδα συνεργατών τα ναυπηγεία Νεωρίου στη Σύρο και τα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

Ο όμιλος των Ναυπηγείων Ελευσίνας και Νεωρίου Σύρου ολοκλήρωσε πολλές παραγγελίες του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ στη συνέχεια στράφηκε σε εμπορικές δουλειές. Ναυπήγησε δύο επιβατηγά πλοία του Αιγαίου («Νήσος Μύκονος», «Νήσος Χίος») και σκάφη ακτοπλοΐας για τις γραμμές της Βενεζουέλας: δύο οχηματαγωγά - επιβατικά πλοία ανοικτού τύπου, τα οποία θα δρομολογηθούν στην ακτοπλοΐα της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Σημειώνεται ότι το 2018, ο όμιλος του Νικόλαου Ταβουλάρη, μεταβίβασε τις μετοχές του στην Onex Shipyards του Πάνου Ξενοκώστα, σηματοδοτώντας την αλλαγή σελίδας του ιστορικού ναυπηγείου.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασε τα θερμά συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Νικόλαου Ταβουλάρη, προσθέτοντας πως παρά τα πρόσφατα προβλήματα, ο επιχειρηματίας πρόσφερε στην ελληνική οικονομία. «Είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του και όχι πάντα υπό εύκολες συνθήκες, αλλά ήταν στη συμπεριφορά του κύριος» σημείωσε κλείνοντας.

