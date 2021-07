Κόσμος

Καραμπόλα 22 αυτοκινήτων με 8 νεκρούς

Τραγωδία στη Γούτα. Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν αμμοθύελλα, με αποτέλεσμα να μειωθεί η ορατότητα στον δρόμο.

(φωτογραφία αρχείου)

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια καραμπόλα 22 οχημάτων, την οποία προκάλεσε μια αμμοθύελλα σε αυτοκινητόδρομο της Γιούτα, έγινε σήμερα γνωστό από τις αρχές της πολιτείας των δυτικών ΗΠΑ.

«Μια αμμοθύελλα, που έπληξε την κομητεία Μίλαρντ, οδήγησε στον θάνατο οκτώ ανθρώπων, μεταξύ των οποίων παιδιών και πολλοί αυτοκινητιστές τραυματίστηκαν σε μια σειρά δυστυχημάτων χθες το απόγευμα», επισήμανε σε ένα δελτίο τύπου το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα.

«Πολλοί τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, εκ των οποίων τρεις σε κρίσιμη κατάσταση», διευκρινίζεται στο δελτίου τύπου.

«Φαίνεται πως 22 οχήματα ενεπλάκησαν στα δυστυχήματα χθες, αφότου ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μια αμμοθύελλα ή είχαν ως αποτέλεσμα να σηκωθεί σκόνη, με αποτέλεσμα να μειωθεί η ορατότητα στον δρόμο».

