Super League 1: Η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος

Πότε θα διεξαχθούν τα μεγάλα ντέρμπι του πρωταθλήματος, που θα πάρει “φωτιά” από τις πρώτες κιόλας αγωνιστικές.

“Φωτιά” παίρνει το νέο πρωτάθλημα της Super League 1 από την 4η αγωνιστική, καθώς τότε ξεκινούν τα μεγάλα ντέρμπι.

Το πρώτο ελληνικό “clasico” θα διεξαχθεί την 5η αγωνιστική (25-26/09), με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο “Γ. Καραϊσκάκης”, ενώ μία αγωνιστική νωρίτερα (4η) θα προηγηθεί το ντέρμπι των “Δικεφάλων”, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ.

Μεγάλο ματς, όμως, θα έχουμε και στην 3η αγωνιστική, με τον Άρη να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο “Κλεάνθης Βικελίδης”.

Τα μεγάλα ματς του νέου πρωταθλήματος:

3η αγωνιστική (11-12/9): Άρης - Παναθηναϊκός

4η Αγωνιστική (18-19/9): ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

5η Αγωνιστική (25-26/9): Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

7η Αγωνιστική: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

8η Αγωνιστική: ΑΕΚ - Άρης

9η Αγωνιστική: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

10η Αγωνιστική: ΑΕΚ - Ολυμπιακός

11η Αγωνιστική: ΠΑΟΚ - Άρης

12η Αγωνιστική: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός

13η Αγωνιστική: Ολυμπιακός - Άρης

16η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - Άρης

17η αγωνιστική: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

18η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

20η αγωνιστική: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

21η αγωνιστική: Άρης - ΑΕΚ

22η αγωνιστική: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

23η αγωνιστική: Ολυμπιακός - ΑΕΚ

24η αγωνιστική: Άρης - ΠΑΟΚ

25η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

26η αγωνιστική: Άρης - Ολυμπιακός

Αναλυτικά οι αγωνιστικές της Super League 1 για τη σεζόν 2021-2022:

