Κορονοϊός: θετικός ο Άδωνις Γεωργιάδης

Η ανάρτησή του στο Twitter και το μήνυμα που στέλνει σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί.

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος τη Δευτέρα βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής "Καλοκαίρι Μαζί".

Ο υπουργός είναι πλήρως εμβολιασμένος αλλά το βράδυ της Δευτέρας ανέβασε πυρετό και αμέσως έκανε τεστ, το οποίο έδειξε ότι νοσεί.

Όπως ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο Twitter θα μπει σε καραντίνα και θα εργάζεται μέσω διαδικτύου.

"Καλώ όλους τους συνομηλίκους ειδικά τους μεγαλύτερους από μένα να εμβολιαστούν το δυνατόν συντομότερα. Είναι αδύνατον να προβλέψεις που και πως θα το κολλήσεις και είναι κρίμα" τονίζει μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης.

