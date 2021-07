Life

“Άγριες Μέλισσες”: άρχισαν τα γυρίσματα - οι πρώτες εικόνες

Η δραματική σειρά του ΑΝΤ1, που καθήλωσε τους τηλεθεατές για δύο χρονιές, τον Σεπτέμβρη επιστρέφει στους δέκτες μας μετά από ένα συγκλονιστικό φινάλε.

Οι «Άγριες Μέλισσες» επιστρέφουν τον Σεπτέμβριο στις οθόνες μας με νέα επεισόδια, μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Τα γεγονότα στην τρίτη σεζόν διαδραματίζονται στην εποχή της δικτατορίας. Το Διαφάνι στον τρίτο κύκλο της σειράς «Άγριες Μέλισσες» μπαίνει στην περίοδο της χούντας και αυτό δεν θα αφήσει ανεπηρέαστους κάποιους από τους ήρωες.

Ο Προκόπης, γνωστός για τις αριστερές πεποιθήσεις του, αναμένεται να εξοριστεί μακριά από το χωριό. Ωστόσο, δεν θα είναι ο µόνος που θα «τιμωρηθεί» και όλοι οι κάτοικοι θα φοβούνται για το μέλλον τους.

Οι συντελεστές της σειράς έχουν ετοιμάσει για τους τηλεθεατές αρκετές εκπλήξεις προκειμένου να κρατήσουν ξανά αμείωτο το ενδιαφέρον τους. Μία από αυτές τις εκπλήξεις είναι και οι φωτογραφίες που αναρτήθηκαν από τα γυρίσματα του τρίτου κύκλου. Δείτε παρακάτω:

