Φωτιά στην Ηλεία

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται μέσα σε χαράδρα, χωρίς να απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σε δασική έκταση στην περιοχή Κορυφή, του Δήμου Πύργου, στην Ηλεία.

Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες, με 15 οχήματα και δύο πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κορυφή της Δ.Ε. Ιαρδανού του δήμου Πύργου. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2021

