Κοινωνία

Κορονοϊός - Κρυοβρυσανάκης: έκανα τη δεύτερη δόση για το κοινό καλό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μανώλη Κρυοβρυσανάκης, σύζυγος της Γλυκερίας που έχασε τη ζωή της από παρενέργειες του σκευάσματος της AstraZeneca, έκανε τη δεύτερη δόση με Pfizer.

Έχασε την σύζυγό του από παρενέργειες του εμβολίου κατά του κορονοϊού, σε μια τραγωδία που συγκλόνισε το πανελλήνιο. Από την πρώτη στιγμή, κράτησε μια ψύχραιμη και αξιοπρεπή στάση, την ώρα που είχε να ανέβει έναν πραγματικό Γολγοθά. Τώρα θέλησε να ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του και το έπραξε παρά τους φόβους των παιδιών του.

Ο λόγος για τον Μανώλη Κρυοβρυσανάκη, τον σύζυγο της 44χρονης Γλυκερίας Μανουσάκη - Κρυοβρυσανάκη, ο οποίος μίλησε στον ΑΝΤ1 για την απόφασή του να κάνει και τη δεύτερη δόση του εμβολίου. "Είναι πράξη για το κοινό καλό. Δεν αντιδικώ με κάποιον. Κάνω αυτό που πρέπει να γίνει" είπε.

“Το θέμα ήταν να μην είχε φθάσει να είναι τόσο σημαντική η δική μου ενέργεια. Ήταν ευθύνη της Επιτροπής, καθώς το εμβόλιο της AstraZeneca δεν θα έπρεπε να γίνεται σε αυτές τις ηλικίες. Εγώ έχασα τη σύζυγό του και το πρόγραμμα του εμβολιασμού κινδύνευσε να τιναχθεί στον αέρα γιατί όπως ξέρετε πάνω σε αυτό το γεγονός επανήλθαν όλα τα σενάρια αμφισβήτησης", πρόσθεσε.

Όταν δε του ζητήθηκε στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" να στείλει μήνυμα στους εντιεμβολιαστές απάντησε: “Δεν χρειάζεται να πω κάτι. Ότι είχα να πω, το είπα με την πράξη μου. Το μήνυμα είναι σαφέστατο”.

Τέλος, ο κ. Κρυοβρυσανάκης αναφέρθηκε στα παιδά του, τα οποία τρομοκρατήθηκαν όταν έμαθαν ότι αποφάσισε να κάνει τη δεύτερη δόση. "Όταν όμως τους είπα ότι θα είναι άλλο το σκεύασμα, αυτό της Pfizer, ηρέμησαν" σημείωσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Ηλεία

Ολυμπιακοί Αγώνες - Τσιτσιπάς: Απέκλεισε τον Τιαφόε και προκρίθηκε στους “16”

Κορονοϊός: θετικός ο Άδωνις Γεωργιάδης