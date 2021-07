Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη Δέλτα - Γραβάνης: Αρκούν 10 δευτερόλεπτα για να κολλήσεις

Τι είπε ο καθηγητής Φαρμακολογίας για τις απειλές που δέχεται από αντιεμβολιαστές.



Για τις επιθέσεις που δέχεται μέσω διαδικτύου από αντιεμβολιαστές μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» ο καθηγητής Φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή πανεπιστημίου Κρήτης, Αχιλλέας Γραβάνης, ενώ αναφέρθηκε και στην αναγκαιότητα του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού.

«Ο επιθέσεις δεν μας πτοούν. Είμαστε υποχρεωμένοι από τον όρκο μας να βοηθάμε τους συμπολίτες μας» τόνισε ο κ. Γραβάνης, σημειώνοντας ότι δέχεται απειλές από από ανθρώπους που είναι κατά των εμβολίων, ενώ υπογράμμισε ότι πλέον «τα μηνύματά τους θα προωθούνται στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος».

Μιλώντας για την πανδημία τόνισε ότι «τα εμβόλια δεν είναι το μοναδικό όπλο αλλά είναι το κύριο. Πρέπει επίσης να τηρούμε τα μέτρα προστασίας».

Σημείωσε ακόμα ότι «στους 100 πλήρως εμβολιασμένους οι 5 δεν αναπτύσσουν καλή ανοσία και μπορούν να κολλήσουν».

«Η ιατρική έχει κανόνες και τα φάρμακα αδειοποιούνται από συγκεκριμένους οργανισμούς… όταν εκφράζω την άποψη μου είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη δεν κάνω του κεφαλιού μου», ανέφερε ο κ. Γραβάνης.

Τέλος αναφερόμενος στα εμβόλια για τα παιδιά είπε πως έχουν πάρει το «πράσινο φως» και είναι τεκμηριωμένα ασφαλή, υπογραμμίζοντας πως ήδη ο εμβολιασμός παιδιών ηλικίας 12-17 ετών γίνεται σε 53 χώρες.

«Αρκούν 10 δευτερόλεπτα για να κολλήσεις την μετάλλαξη Δέλτα», υπογράμμισε ο κ. Γραβάνης.

