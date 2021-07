Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη Δέλτα - Παπαευαγγέλου: Απαραίτητος ο εμβολιασμός των παιδιών

Τι είπε για την πορεία της πανδημίας στην χώρα και την αύξηση των κρουσμάτων. Τι είπε για τα εμβόλια σε παιδιά ηλικίας 12-17 ετών και την μετάλλαξη Δέλτα.



Για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού σε παιδιά, την μετάλλαξη Δέλτα και την πορεία της πανδημίας στην χώρας, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου.

Όπως είπε τα δεδομένα ασφάλειας αφορούν την ηλικιακή ομάδα 12 -15 ετών και σημείωσε ότι τα περιστατικά μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας αφορούν κυρίως σε αγόρια 16 ετών μετά την δεύτερη δόση, με συμπτώματα, όμως ήπια.

Η κ. Παπαευαγγέλου σημείωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τα παιδιά 12-17 ετών, ενώ αναφερόμενη στην μετάλλαξη Δέλτα είπε ότι «βλέπουμε πολλά κρούσματα σε μικρότερες ηλικίες και γι’ αυτό είναι απαραίτητος ο εμβολιασμός των παιδιών», ξεκαθαρίζοντας ότι τα παιδιά 12 -15 ετών θα κάνουν δυο δόσεις εμβολίου.

Σχετικά με την πορεία της πανδημίας είπε πως θα έχουμε αύξηση των κρουσμάτων τις επόμενες ημέρες, ενώ σημείωσε ότι τις τελευταίες ημέρες έχουμε αύξηση στις εισαγωγές στα νοσοκομείο και στις εισαγωγές στις ΜΕΘ. Ωστόσο, όπως είπε δεν θα φτάσουμε στα επίπεδα του προηγούμενου Απριλίου.

«Αισιοδοξούμε ότι το νέο κύμα θα είναι πιο ήπιο σε νοσηλείες», είπε η κ. Παπαευαγγέλου, δήλωσε σίγουρη ότι τα παιδιά όταν γυρίσουν από τις διακοπές θα εμβολιαστούν, ενώ κάλεσε τους γονείς να μην ανησυχούν για τα εμβόλια.

«Μας πληγώνει όταν ένας υγειονομικός μιλάει κατά των εμβολίων», είπε και πρόσθεσε ότι «θα πρέπει οι πολίτες να ακούν τα θεσμικά όργανα», ενώ σημείωσε ότι «τα παιδιά αφού εμβολιαστούν αναπτύσσουν περισσότερα αντισώματα».

