Έγκλημα στην Ηλεία: Δολοφόνησαν άνδρα μέσα στο σπίτι του (εικόνες)

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ηλείας, στο άκουσμα της είδησης της δολοφονίας ενός 59χρονου, μέσα στο ίδιο του το σπίτι, στο Καπελέτο, του δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αποτρόπαιο έγκλημα έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν ένας μαυροφορεμένος άνδρας, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, διέρρηξε το σπίτι του θύματος και του κατάφερε θανάσιμο χτύπημα -πιθανόν με βαρύ αντικείμενο.



Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το σπίτι του 59χρονου είναι σε κεντρικό δρόμο του χωριού.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., που διεξάγουν πυρετώδεις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

