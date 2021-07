Πολιτική

Τσιάρας για Ποινικό Κώδικα: Δημιουργούμε κανόνες για τον ποινικό μας πολιτισμό

"Στόχος μας είναι να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη" τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Αυστηροποιούνται τα βαριά ιδιαζόντως ειδεχθή εγκλήματα, τα σεξουαλικά εγκλήματα, και τα εγκλήματα κατά των ανηλίκων και έμφυλης βίας και παράλληλα, αυξάνεται ο χρόνος της υφ΄ όρων απόλυσης των βαρυποινιτών και ισοβιτών με τις νέες τροποποιήσεις που ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

"Εστιάζοντας σε τέσσερις άξονες, διευρύνουμε το αξιόποινο για κάπιοιες πράξεις. Συγκεκριμένα, αυξάνονται οι ποινές για τα ειδεχθή εγκλήματα, για τα αδικήματα της εσχάτης προδοσίας, της ανθρωποκτονίας, του ομαδικού βιασμού και του βιασμού σε βάρος ανηλίκου και της θανατηφόρας ληστείας. Για τα συγκεκριμένα εγκλήμα προβλέπεται μόνο η ποινή της ισοβίου καθείρξεως" εξήγησε ο κ. Τσιάρας.

Σημείωσε δε ότι η όποια αυστηροποίηση θα πρέπει να έχει μια λογική, να υπηρετεί το πραγματικό Δίκαιο και να ενισχύει την αίσθηση ασφάλειας των πολιτών. "Δημιουργούμε κανόνες για τον ποινικό μας πολιτισμό" είπε χαρακτηριστικά. Έκανε παράλληλα γνωστό ότι πλέον τα δικαστικά συμβούλια αποκτούν σημαίνοντα ρόλο. "Θα βλέπουν την ίδια τη φύση του αδικήματος, θα βλέπουν και την προσπάθεια του κρατούμενου να σωφρονιστεί" είπε.

Όσον αφορά στα σεξουαλική αδικήματα σε ανηλίκους τόνισε ότι αυξάνεται ο χρόνος παραγραφής και τιμωρείται πλέον μόνο ως κακούργημα. “Πλέον υπάρχει μόνο φυλάκιση, δεν υπάρχει χρηματική εγγύηση ή κοινωφελής εργασία” εξήγησε. Παράλληλα, όπως είπε, δίνεται η δυνατότητα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να εισαγάγει κατά προτεραιότητα τα αδικήματα σεξουαλικής βίας.

Τέλος, για τους εμπρησμούς είπε ότι δίδεται μεγάλη σημασία, καθώς υπάρχει μεγάλη ευαισθησία για το περιβάλλον και πρέπει να υπάρχει σε όλη την κοινωνία. “Για αυτό αυστηροποιείται το πλαίσιο των ποινών. Έχει σημασία να δούμε την ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι θα εκδικάζονται και υποθέσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές ή να βάλουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Θέλουμε έτσι να στείλουμε ένα μήνυμα” κατέληξε ο υπουργός.

